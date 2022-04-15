واتس اب – خمسة مزايا مهمة جديدة قادمة للمجموعات!

أعلن واتس اب رسمياً عن عدة مزايا جديدة سوف تضاف لمجموعات الدردشة أو الـ Groups لمزيد من التنظيم وتحسين التواصل بين المستخدمين.

المجتمعات Communities

هذه الميزة سوف تتيح للمستخدم تجميع كافة مجموعات الدردشة المتشابهة في قسم واحد مثل مجموعات العمل، الدراسة، وغيرها من الأنشطة المختلفة، وسيتم تنبيه المستخدم في حالة ورود رسالة جديدة في أي مجموعة من المجتمع الذي أنشأته.

ميزة التفاعلات Reactions

ميزة التفاعلات Reactions بدأت بالظهور مؤخراً في محادثات واتس الشخصية الفردية، وسوف يتم تعميمها لتشمل مجموعات الدردشة أيضاً.

هذه الميزة تتيح للمستخدم التفاعل مع الرسائل من خلال 6 خيارات مختلفة هي: الإعجاب 👍، الحب ♥️، الضحك 😂، المفاجأة 😮، الحزن 😥، الشكر 🙏 عند الضغط مطولاً على أي رسالة.

صلاحيات أكبر لمدير المجموعة

واتس اب سوف يمنح مدير المجموعة أو الـ Admin صلاحيات أكبر مما سيمنحه القدرة على حذف أي رسالة يراها غير مناسبة من أي عضو داخل المجموعة.



إرسال ملفات بحجم يصل إلى 2 جيجابايت

سوف يمكن للأعضاء داخل المجموعة إرسال الملفات بحجم يمكن أن يصل إلى 2 جيجابايت بدلاً من حجم الملفات المحدود المتاح إرساله حالياً.

مكالمات صوتية جماعية أكبر

سوف يصبح بالإمكان عمل مكالمات صوتية جماعية تضم حتى 32 شخصاً في آن واحد.

سنبدأ في رؤية هذه المزايا خلال الأسابيع القادمة مع التحديثات التالية لواتس اب، وسيكون التركيز أكبر على تطوير ميزة المجتمعات Commuties.