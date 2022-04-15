مايا دياب تشيد بأداء دينا الشربيني في المشوار

أشادت الفنانة اللبنانية مايا دياب، من خلال تغريدة نشرتها على تويتر، إلى أداء الفنانة دينا الشربيني في مسلسل “المشوار”.

ووصفتها بالممثلة الحقيقية التي تعطي الدور حقه، وكل ما تملكه من إمكانيات فنية، وقالت إن دينا تملك إمكانيات فنية كبيرة، واختتمت التغريدة بعبارة أحبك يا نجمة مصر.

وكانت دينا الشربيني قد تألقت في أداء دور “ورد” في المسلسل الذي يجمعها بالفنان محمد رمضان، حيث قدمت مشهدًا مؤثرًا عندما التقت ورد أختها حياة بعدما فرقتهما الظروف.

ومسلسل المشوار من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين وبطولة دينا الشربيني، محمد رمضان، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، خالد كمال، وغيرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية