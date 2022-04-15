كيفية نقل رسائل واتس اب بين الأندرويد والايفون بسهولة؟

تطبيق واتس اب هو تطبيق المراسلة الأكثر شهرة لاشك في ذلك، وعليه يعتمد ملايين المستخدمين حول في العالم في إرسال الرسائل الشخصية أو المتعلقة بالعمل.

من أسوأ عيوب تطبيق واتس اب على الايفون والأندرويد هو سهولة فقدان البيانات المخزنة عليه سواء عبر حذف التطبيق – أو بياناته – سهواً أو عمداً، وكذلك عند إعادة ضبط الجهاز (ضبط المصنع، الفورمات) أو الانتقال من الايفون إلى الأندرويد والعكس.

من أجل ذلك يأتي دور برامج مميزة مثل WooTechy WhatsMover الذي يتيح لك إدارة حساب واتس اب أو واتس اب للأعمال (المعروف باسم واتس اب بيزنس) بسهولة، ونقل الرسائل بين الايفون والأندرويد بسلاسة.

برنامج WooTechy WhatsMover يمكنه القيام بعدة أمور رئيسية هامة لا يستطيع تطبيق واتس اب فعلها بكفاءة من تلقاء نفسه وهي كالآتي:

نقل رسائل واتس اب بين الأندرويد والايفون بسهولة.

النسخ الاحتياطي لرسائل وبيانات واتس اب على الايفون والأندرويد إلى الحاسوب.

استعادة النسخ الاحتياطي مرة أخرى إلى الهاتف بدون قيود.

إمكانية تصدير بيانات واتس اب بأكثر من صيغة مثل PDF أو HTML أو CSV أو XLS.

بساطة الاستخدام

يتمتع برنامج WooTechy WhatsMover ببساطة في الاستخدام، إذ أنه بدون تعقيدات تُذكر سوف يمكنك نقل رسائل واتس اب / واتس اب بيزنس بين هواتف الايفون والأندرويد في خطوات معدودة (سواء من الأندرويد للايفون، أو من الايفون للأندرويد، أو من الايفون للايفون، أو من الأندرويد للأندرويد) في كل السيناريوهات سوف يفيدك وجود البرنامج.

توافق كبير مع الأجهزة

يعمل البرنامج مع كافة هواتف الايفون باختلاف إصداراتها كما يدعم هواتف الأندرويد من مختلف الشركات سواء سامسونج أو LG أو هواوي أو شاومي أو أوبو وغيرها.

أمان في نقل الملفات

كل الرسائل والملفات ستكون محمية أثناء عملية النقل دون إضرار بخصوصية وأمان وتشفير الرسائل، وسوف تظهر كافة الرسائل على الهاتف الجديد بمجرد انتهاء عملية النقل.

عملية نقل شاملة

عملية نقل الرسائل سوف تشمل كافة بيانات واتس اب ليس فقط الرسائل النصية ولكن أيضاً الصور وملفات الفيديو وجهات الاتصال وكافة المرفقات من الأخرى من الهاتف القديم للجديد.