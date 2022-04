«الشاعري» يطلب مليون دولار لتقديم أغنية عن الانتخابات الليبية

كشف الفنان الليبي حميد الشاعري، أنه طلب مبلغ مليون دولار أمريكي لتقديم أغنية وطنية خاصة بالانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وخلال استضافته في برنامج “العرافة” عبر فضائية “المحور” المصرية والذي تُقدمه الإعلامية وهبة عبر، أوضح الشاعري أنه طلب هذا المبلغ لإعداد هذا العمل الغنائي والتجهيز له ولجلب المشاركين في العمل والصرف عليهم لمدة لا تقل عن شهرين.

وفيما يتعلق بأنباء تتداول عن ندمه على آرائه السياسية ومعارضته لزعيم النظام السابق معمر القذافي، قال الشاعري إنه لا ندم في السياسة، وأنه يتحدث عن واقع ونظام البلاد، مضيفًا أن “البلاد ليست ملكًا لأحد وإنما الناس”.

وقال الفنان حميد الشاعري، إنه هرب من ليبيا عام 1978، لكنها لم تهرب منه، وأردف: “الوطن مهما هربت منه عمره ما يهرب منك”.

وأشار إلى أن ما حدث في ليبيا كارثي، فهي بلد غنية للغاية وبها ثروات، مؤكدًا حبه الشديد لبلده: «فيه حد مبيحبش بلده!».

