كاميرا البيرسكوب المكبرة ستكون موجودة في هواتف ايفون 15 لأول مرة!

عام 2023 سوف يشهد ظهور كاميرا البيرسكوب المكبرة لأول مرة في هواتف ايفون 15 وقد أتمت ابل التعاقد مع الموردين المختصين بذلك.

شركة Jahwa Electronics الكورية للجنوبية ستكون المورد الرئيسي لآبل فيما يتعلق بكاميرا البيرسكوب المكبرة التي تود إضافتها لأول مرة مع هواتف ايفون 15 بحسب تقرير لصحيفة The Elec التقنية الكورية.

هذا وقد أعلنت الشركة الكورية عن عزمها ضخ استثمارات بقيمة 155 مليون دولار أمريكي لصالح إنتاج محركات التثبيت البصري OIS المستخدمة في كاميرا البيرسكوب المكبرة.

خطط الشركة الكورية للتوسع ستكون من أجل رفع الإنتاج لصالح هواتف ايفون 15 علماً بأن عمليات الإنتاج الكبرى سوف تبدأ مع الربع الثاني من عام 2023.

يتكون نظام كاميرا البيرسكوب من مستشعر يتم وضعه بشكل عمودي على خلفية الهاتف بدلاً من وضعه على التوازي كما هو معتاد.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك مرآة تعكس الضوء على مستشعر الكاميرا، وعدسات متعددة عموديًا في مستويات موازية للمستشعر. تتشكل الصورة عندما تمر أشعة الضوء عبر العدسات ويتم عرضها على المستشعر، في النهاية سدتتكةن لدينا صورة حادة التفاصيل واضحة المعالم حتى عند التكبير عدة مرات.

هذه التقنية ليست جديدة إذ قامت شركات عدة بتضمينها داخل هواتفها الذكية مثل أوبو وسامسونج وهواوي وشاومي وغيرهم، وقد أتت بنتائج مبهرة.

يمكن أن تكون عدسة المنظار أو البيرسكوب المكبرة مقتصرة في البداية مع هواتف ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس.