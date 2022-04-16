خبر سيء – هواتف سامسونج القابلة للطي لن تأتي بمستشعر لبصمات الاصابع مدمج في الشاشة!

عندما تخطط الشركات الرائدة في تصنيع هواتف قابلة للطي يجب عليها أن تقدم بعض التنازلات الضرورية حتى تتأكد من قدرة هذه الهواتف على العمل بشكل سليم بنسبة 100%.

ويبدو أن هذا هو الحال مع مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة مع هواتف سامسونج القابلة للطي القادمة. فإذا نظرناً إلى عائلة Galaxy Z Fold و Galaxy Z Flip فسوف نلاحظ أن كلا السلسلتين تفتقدان لمستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة.

وفي حين أننا ننتظر الآن هواتف سامسونج القابلة للطي التالية، إلا أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن حتى هذه الهواتف سوف تفتقد أيضاً لمستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة.

لتوثيق الخبر، تأتي هذه المعلومات من موقع Korea Business والذي أكد في تقريره أن هواتف سامسونج القابلة للطي التالية لن تحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

وهذا يعني أن الشركة الكورية الجنوبية ستقوم بتزويد هواتفها القابلة للطي التالية بمستشعر لبصمات الأصابع مُثبت على الجانب فوق زر الطاقة – تماماً كما هو نفس الحال مع هواتفها القابلة للطي الحالية والسابقة.

كنا نتوقع أن تحتوي هواتف سامسونج القابلة للطي التالية على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة

هذه الأخبار تتعارض بطريقة أو بأخرى مع التسريبات التي حصلنا عليها على مدار الأشهر القليلة الماضية حيث بدت جميع صور براءات الاختراع المُسربة التي حصلت عليها شركة سامسونج أنها تحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

من الممكن أن تقوم الشركة بإضافة مستشعرين لبصمات الأصابع على جانبي الهاتف لكي تتمكن من إلغاء تأمين قفل الهاتف سواء كان الهاتف مغلقاً أو مفتوحاً.

للأسف الشديد لا نعلم ما هو السبب الذي يجعل شركة كبيرة مثل سامسونج غير قادرة على إضافة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة على هواتفها القابلة للطي – ربما نوع زجاج الشاشة أو التكوين الداخلي لعتاد الهاردوير لا يسمح بذلك حتى الآن.

ولكن السؤال الوحيد الذي يطرح نفسه الآن هو: “هل هذه هي بمثابة خطوة جيدة أم خطوة سيئة عندما يتعلق الأمر بالهواتف القابلة للطي الرائدة لشركة سامسونج؟”

يجب أن ننظر إلى الجانب المُشرق

بغض النظر عن ذكر العديد من الشائعات أن هاتف Galaxy Z Fold 4 سوف يحتوي على فتحة الصومعة المخصصة لقلم S-Pen إلا أن المشكلة الحقيقية الوحيدة التي واجهت مالكي هواتف سامسونج القابلة للطي هي مشكلة الكاميرا.

في الواقع، الكاميرا ليست رديئة للغاية، بل على العكس، كاميرات هواتف سامسونج القابلة للطي قادرة على إنتاج صور ومقاطع فيديو احترافية وعالية الجودة، ولكن الفكرة كلها إنها لا تزال بجودة متدنية إذا ما قورنت بجودة الصور على هواتف Galaxy S الرئيسية.

ولكن يبدو أن الشركة تعمل على إصلاح هذه المشكلة حيث أكدت العديد من المصادر أن كل من Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 سيحتويان على كاميرا تقريب بدقة 10 ميجابكسل قادرة على التكبير بمعدل 3X.