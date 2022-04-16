واتس آب يبدأ اختبار ميزة المجتمعات

أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق واتس آب، عن بدء اختبار ميزة المجتمعات لدى عدد محدود من مستخدمي التطبيق الأكثر انتشارًا في العالم.

وقالت الشركة إن الميزة الجديدة تعمل على تنظيم المجموعات في هياكل أكبر، بحيث تكون قابلة للاستخدام في أماكن العمل والمدارس.

وأشار رئيس واتس آب ويل كاثكارت إلى أن الخاصية الجديدة ستجمع المجموعات التي تضم بحد أقصى 256 مستخدمًا.

وقال إن الميزة الجديدة سيتم تجريبها حاليا مع عدد بسيط من المجتمعات، قبل تعميمها، مؤكدًا عدم وجود خطط حالية لفرض أي رسوم عليها.

وأشار إلى أن ميتا ستوفر للمؤسسات والمدارس ميزات خاصة في المستقبل، وأوضح أن ميزة المجتمعات ستكون مشفرة أيضًا.

يذكر أن ميزة ستصل لجميع خلال الأشهر القادمة، وستقوم ميتا بإطلاق ميزات مجتمع مماثلة لفيس بوك، وماسينجر، وانستغرام.

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