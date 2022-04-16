قائمة أهم المزايا المنتظرة في تحديثات ابل iOS 16 و iPadOS 16 و watchOS 9

نحن على موعد مع مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2022 الذي سينعقد في بداية يونيو المقبل، وفيه سنرى العديد من المزايا الجديدة في تحديثات ابل المرتقبة وهنا سنرد بعضاً منها بحسب ما جاء في التسريبات.

تحديث iOS 16

تحسين نظام الإشعارات

ميزة اكتشاف الحوادث في الايفون كما في ساعة ابل مع نظام watchOS 9

دعم أجهزة الواقع المعزز والافتراضي.

تطبيق الصحة: تحسين تتبع النوم، مزايا لصحة المرأة، إدارة أفضل للأدوية.

تطبيق الموسيقي: تطبيق موسيقى كلاسيكي مع دعم خاصية الصوت المحيطي Spatial Audio والجودة الكاملة Lossless Audio.

تحديث iPadOS 16

تحسين خواص التنقل بين التطبيقات.

تطبيق موسيقى كلاسيكي جديد.

تحسين نظام الإعلان.

تحديث watchOS 9

وجوه ساعة جديدة.

تحسين استهلاك الطاقة لتقليل استنزاف البطارية.

خاصية اكتشاف الحوادث المرورية والإبلاغ عنها للطواريء.

تحسين تتبع الصحة.

اكتشاف مدة دخول القلب في الرفرفة الأذينية – إحدى الحالات المرضية في القلب.

المزيد من التمارين الرياضية.

المزيد من خيارات تتبع الصحة أثناء الجري.

سيتم إطلاق التحديثات التجريبية في شهر يونيو بعد الإعلان عنها، وسزف تستمر النسخ التجريبية لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يتم إطلاقها النسخ النهائية في شهر سبتمبر المقبل.