فيفو تُطلق هاتفها الرائد iQOO Neo6 بشاشة 120Hz ومعالج SD 8 Gen 1 SoC

أطلقت العلامة التجارية التابعة لشركة فيفو هاتف iQOO Neo6 وهو أحدث هاتف في عائلة Neo والذي يحتوي على شاشة E4 AMOLED قياس 6.62 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz.

تدعم الشاشة حساسية اللمس الفوري بسرعة 1200Hz وتدعم معدلات سطوع عالية تبلغ ذروتها 1300 نقطة ضوئية مع الدعم لمرئيات +HDR10 ويحتوي على شريحة عرض مدمجة من أجل MEMC وتعتيم DC وقد بلغت مساحة الشاشة إلى الهيكل نسبتها 91.4%.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 1 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي من النوع LPDDR5 ونسخة معدلة من ذاكرة تخزين UFS 3.1 عالية السرعة.

يتمتع الهاتف بنظام تبريد احترافي يشتمل على سبيكة نادرة لتبديد الحرارة ولوحة تبريد سائل VC كبيرة من حيث المساحة وهيكل جرافيت ثلاثي الأبعاد مكون من 6 طبقات وقد بلغت مساحة تبديد الحرارة 46662 مم² مما يساعد بشكل كبير على تبديد درجات الحرارة المرتفعة.

يحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة ويمتاز بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل من شركة سامسونج مدعوم بنظام التثبيت البصري OIS مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا بورترية بدقة 2 ميجابكسل.

يمتاز الهاتف بتصميم أنيق بفضل الظهر الجلدي ويتوفر باللون البرتقالي والأزرق وهناك نموذج زجاجي باللون الأسود. يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات.

سعر ومواصفات هاتف iQOO Neo6 المعلن عنها بالتفصيل

الشاشة: قياس 62 بوصة دقتها +FHD أبعاد عرضها 2400×1080 بكسل وهي عبارة عن لوحة عرض E4 AMOLED بنسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 20:9 بمعدل تحديث 120Hz وبنسبة 105% من تدرجات ألوان NTSC ونسبة سطوع تبلغ ذروتها 1300 نقطة ضوئية

قياس 62 بوصة دقتها +FHD أبعاد عرضها 2400×1080 بكسل وهي عبارة عن لوحة عرض E4 AMOLED بنسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 20:9 بمعدل تحديث 120Hz وبنسبة 105% من تدرجات ألوان NTSC ونسبة سطوع تبلغ ذروتها 1300 نقطة ضوئية المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية Adreno 730

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية Adreno 730 الذاكرة العشوائية والتخزين: 8 جيجابايت LPDDR5 + ذاكرة تخزين 128/256 جيجابايت UFS 3.1 أو 12 جيجابايت LPDDR5 + ذاكرة تخزين 256 جيجابايت UFS 3.1

8 جيجابايت LPDDR5 + ذاكرة تخزين 128/256 جيجابايت UFS 3.1 أو 12 جيجابايت LPDDR5 + ذاكرة تخزين 256 جيجابايت UFS 3.1 نظام التشغيل: واجهة OriginOS المستندة على نظام أندرويد 12

واجهة OriginOS المستندة على نظام أندرويد 12 شريحة الخط: ثنائي الشريحة

ثنائي الشريحة الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي Samsung GW1P بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.89 مدعوماً بنظام التثبيت البصري OIS + وحدة إضاءة Flash LED + عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية رؤية مجالها 120 درجة + عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4

مستشعر رئيسي Samsung GW1P بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.89 مدعوماً بنظام التثبيت البصري OIS + وحدة إضاءة Flash LED + عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية رؤية مجالها 120 درجة + عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0

مستشعر بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة الصوت: USB Type-C + سماعات ستريو مزدوجة + تقنية Hi-Fi audio

USB Type-C + سماعات ستريو مزدوجة + تقنية Hi-Fi audio الوزن والأبعاد: 8.5 مم ويزن الهاتف 193 جرام بينما يبلغ وزن النموذج الزجاجي 197 جرام

8.5 مم ويزن الهاتف 193 جرام بينما يبلغ وزن النموذج الزجاجي 197 جرام سُبل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC البطارية: سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات

السعر والتوفر

يبلغ سعر هاتف iQOO Neo6 حوالي 349$ دولار أمريكي بالنسبة لطراز 8 + 128 جيجابايت. ويصل سعره إلى 471$ دولار أمريكي بالنسبة لنموذج 8 + 256 جيجابايت. أما بالنسبة لطراز 12 + 256 جيجابايت فيصل سعره إلى 518$ دولار أمريكي. الهاتف متاح للطلب المُسبق في الصين في الوقت الحالي وهو متاح للبيع اعتبارًا من يوم 20 أبريل.