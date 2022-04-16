حمادة هلال يحتفل بنجاح مسلسل المداح 2 بهذه الطريقة

عبّر الفنان المصري حمادة هلال عن سعادته بنجاح مسلسل ” المداح 2، أسطورة الوادي” من خلال نشر صورة له بشخصية صابر التي يقدمها في المسلسل على حسابه في إنستغرام.

وعلق على الصورة بتوجيه الشكر الكبير لجميع الداعمين، وقال إن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا من أجل إخراج المسلسل بهذه الصورة.

ويتناول المسلسل قصة صابر المداح الذي يراوده حلم غريب، قبل أن يتحول مسار حياته بالكامل عندما يبدأ البحث عن تفسير له.

ومسلسل “المداح2، أسطورة الوادي” من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة كلٍّ من حمادة هلال هبة مجدي، كمال أبو رية، سهر الصايغ، وغيرهم.

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