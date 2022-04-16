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حمادة هلال يحتفل بنجاح مسلسل المداح 2 بهذه الطريقة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر الفنان المصري حمادة هلال عن سعادته بنجاح مسلسل ” المداح 2، أسطورة الوادي” من خلال نشر صورة له بشخصية صابر التي يقدمها في المسلسل على حسابه في إنستغرام.

وعلق على الصورة بتوجيه الشكر الكبير لجميع الداعمين، وقال إن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا من أجل إخراج المسلسل بهذه الصورة.

ويتناول المسلسل قصة صابر المداح الذي يراوده حلم غريب، قبل أن يتحول مسار حياته بالكامل عندما يبدأ البحث عن تفسير له.

ومسلسل “المداح2، أسطورة الوادي” من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة كلٍّ من حمادة هلال هبة مجدي، كمال أبو رية، سهر الصايغ، وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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