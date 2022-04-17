تعليمات مهمة لاستخدام غسول الفم في رمضان

لا شك في أنه من الضروري استخدام غسول الفم في رمضان. فهذا يعود بالعديد من الفوائد على صحة الأسنان. لكن يجب أولاً معرفة أفضل طريقة لذلك. فالكثير من الأشخاص يرتكبون في هذا السياق الأخطاء التي تجعل هذا المنتج غير مفيد.

فوائد غسول الفم في رمضان

ينصح الخبراء باستخدام غسول الفم في أيام الصوم. ويشيرون إلى أن هذا ينطوي على العديد من الفوائد.

– يزيل بقايا الطعام التي لا يمكن للفرشاة الوصول إليها. وهكذا فإنه يعمل على تعقيم الفم وعلى الحد من نمو البكتيريا الضارة فيه وصدور الروائح الكريهة عنه. فهذه الرائحة تنتج في رمضان عن سبب رئيسي هو الامتناع عن تناول الطعام لمدة لا تقل عن 12 ساعة. وهذا يسبب إفراز اللعاب في الفم ثم جفافه. وهو ما يجعله معرضاً لهجوم البكتيريا الضارة ويعزز احتمال المعاناة من مشكلات اللثة والأسنان.

– يمكن أن يقي هذا السائل من خطر المعاناة من تسوس الأسنان.

– يساعد على منع حدوث التهابات اللثة وتراكم البلاك أو الجير. كما أنه من العوامل التي تساعد على الحصول على أسنان بيضاء.

كيفية استخدام غسول الفم في رمضان

يعتبر استخدام غسول الأسنان في رمضان من الخطوات الروتينية التي يجب القيام بها يومياً. لكن من المهم تعلم كيفية فعل هذا بالطريقة الصحيحة.

1 يجب استخدام الكمية الكافية منه من دون زيادة أو نقصان.

2 من المهم فعل هذا بعد الإفطار والسحور.

3 يجب أن تستمر عملية المضمضة لمدة لا تقل عن 30 ثانية.

4 ومن النصائح التي يوصي الخبراء بتطبيقها عدم ابتلاع الغسول وغسل الفم جيداً بعد استعماله في رمضان. أما ما يجب عدم نسيانه فهو تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون المناسب بشكل منتظم يومياً.

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