تحديث هام لتطبيق Expert RAW يجلب المزيد من التحسينات لهواتف سامسونج جالكسي!

تطبيق Expert RAW هو تطبيق التصوير الأساسي على العديد من هواتف سامسونج جالكسي الرائدة ويبدو أن الشركة الكورية أطلقت مؤخراً تحديث جديد للتطبيق يعمل على تحسين وتعزيز قدرات التصوير الفوتوغرافي أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

جدير بالذكر أن الإصدار الجديد من التطبيق يأتي برقم 1.0.01.1 وهو متاح الآن للتنزيل من متجر شركة سامسونج “Galaxy Store”. ولم يذكر سجل التغيير الخاص بالإصدار الجديد أي تحسينات أخرى سوى تعزيز إمكانية التصوير في ظروف الإضاءة الخافتة والمنخفضة الشديدة.

على الرغم من أنه مجرد تحديث بسيط إلا أنه يعتبر ذو أهمية كبيرة لعشاق وهواة التصوير الفوتوغرافي وخاصة أولئك الذين يرغبون في تمضية معظم أوقات المساء في التصوير الليلي.

على كل حال، إذا كان تطبيق Expert RAW هو تطبيق الكاميرا المفضل بالنسبة لك على هاتف Galaxy S22 Ultra فمن الضروري أن تقوم بتنزيل الإصدار الأخير من التطبيق في أقرب فرصة ممكنة للاستفادة من التحديث الجديد.

سامسونج تُطلق تحديث جديد لتطبيق Expert RAW

أطلقت شركة سامسونج الإصدار التجريبي من تطبيق Expert RAW في شهر نوفمبر من العام الماضي. وكما يوحي اسم التطبيق، فإن الميزة الرئيسية من وراء هذا التطبيق هي اتاحته لإمكانية التصوير بتنسيق RAW.

ولكن هناك العديد من الإعدادات المتقدمة والاحترافية التي يشتمل عليها التطبيق أيضاً مثل ضبط سرعة الغالق ومستوى حساسية الــ ISO والعديد من عناصر التحكم الأخرى المرتبطة بجميع عدسات الهواتف وكل هذا لكي تحصل في النهاية على النتيجة التي ترغب في الحصول عليها من الكاميرا.

في حال كنت تتساءل، فيجب أن تعلم أن تطبيق Expert RAW على هواتف سامسونج جالكسي المدعومة يقدم نتائج احترافية وعالية الجودة بشكل أفضل من أي تطبيق كاميرا تابع لجهة خارجية وحتى أفضل من تطبيق الكاميرا الافتراضي على الهاتف.

تم إطلاق تطبيق Expert RAW في البداية بشكل حصري من أجل هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra ولكن سرعان ما بدأت الشركة في طرحه من أجل العديد من هواتف سامسونج جالكسي الأخرى.

طرحت الشركة الإصدار النهائي والمستقر من التطبيق في شهر فبراير الماضي وأصبح متاح على كل من Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus و Galaxy S22 Ultra ومن المتوقع أن يصل إلى هاتف Galaxy Z Fold 3 في وقت ما من الشهر الجاري.

أيضاً ستتلقى العديد من الهواتف الأخرى التطبيق بحلول شهر يونيو والتي من بينها Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Note 10 Ultra و Galaxy S20 Ultra.