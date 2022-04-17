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واتس آب يضيف ميزات جديدة لمكافحة المعلومات المضللة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أضافت شركة ميتا الأمريكية المالكة لتطبيق واتس آب مجموعة من الميزات الجديدة، التي من شأنها الحد من المعلومات الخاطئة والمضللة التي تنتشر في التطبيق الأكثر شعبية في العالم.

ومن أهم الميزات الجديدة التي حصل عليها واتس آب، ميزة التفاعل مع العبارات بدون الرد، وذلك بهدف مشاركة الأشخاص التفكير دون التشويش على الدردشات.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ التطبيق سيدعم المكالمات الصوتية لـ32 شخصاً، ومشاركة ملفات يصل حجمها إلى 2 غيغا بايت.

وسيتيح التحديث الجديد لمسؤولي الدردشات إمكانية حذف الرسائل، وهذا سيساعدهم على تنظيف الرسائل غير المرغوب فيها، والحد من انتشار الأخبار الكاذبة.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية أكدت وصول التحديثات لجميع المستخدمين، خلال الأسابيع القادمة.

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قناة 218 الليبية

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