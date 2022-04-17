تيم حسن يُشوّق جمهوره لفيلم الهيبة

شوّق الفنان السوري تيم حسن عشاقه لفيلم الهيبة، بعدما نشر لأول مرة صورة من كواليس التصوير على حسابه في إنستغرام.

وظهر النجم المشهور بدور جبل شيخ الجبل في الصورة بالمظهر الذي سيظهر عليه في الفيلم، وعلّق على الصورة بالقول: مساء الخير، من تصوير فيلم الهيبة إنتاج سيدار آرت.

واختتم منشوره بتوجيه شكر لصديقه مصطفى البرقاوي، الذي التقط له الصورة.

وحظيت الصورة بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها عشاق النجم السوري الذين عبّروا عن شوقهم لمتابعة الفيلم الذي سيعرض في العيد.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم الهيبة، قد أكدت في وقت سابق أنّ الفيلم سيكون تتويجاً لأجزاء الهيبة الخمسة.

يُذكر أنّ الجزء الخامس من مسلسل الهيبة حقق نجاحاً كبيراً، ونسب متابعة عالية في كافة أنحاء الوطن العربي.

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