متى نرى معالجات ابل بتقنية معالجة 3 نانومتر؟

تمتلك ابل المعالجات الأفضل في السوق سواء في الأجهزة المحمولة أو الحواسيب وحالياً تعمل أحدث معالجتها بتقنية معالجة 5 نانومتر، في انتظار الجيل القادم الذي سيعمل بتقنية 3 نانومتر.فمتى نرى تلك المعالجات؟

ابل تتعاون مع شركة TSMC التايوانية التي تقوم بتصنيع المعالجات لصالح ابل. بدورها أعلنت شركة TSMC التايوانية أنها سوف تبدأ تصنيع معالجات 3 نانومتر ابتداءً من النصف الثاني لعام 2022.

بشكل مبدئي، سوف تقوم TSMC بصناعة من 30 إلى 35 ألف وحدة من معالجات 3 نانومتر شهرياً بحسب ما ذكرت صحيفة DigiTimes نقلاً عن مصادرها.

يتوقع أن يتم تضمين أولى المعالجات العاملة بتقنية 3 نانومتر في جهاز الايباد هذا العام لكن لا يُعرف بالضبط أي إصدار محدد من الايباد ولا موعد إطلاقه.

سابقاً، عندما قدمت ابل معالج A14 Bionic بتقنية معالجة 5 نانومتر كان ذلك مع الجيل الرابع من جهاز ايباد آير عام 2020.

بلاشك سيكون عام 2023 هو العام الذي ستقدم ابل فيه معالجات 3 نانومتر لغالبية أجهزتها الجديدة، سواء كان ذلك مع معالج ابل A17 في هواتف ايفون 15 أو معالج M3 في أجهزة ماك.

عادةً ما يؤدي الانتقال إلى تقنية معالجة أكثر تقدمًا إلى تحسين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة ، مما يتيح سرعات أعلى وعمر أطول للبطارية على أجهزة الايفون والايباد وماك المستقبلية.

بحسب شركة TSMC ، يمكن لتقنية 3 نانومتر زيادة أداء المعالجة بنسبة 10٪ إلى 15٪ مقارنة بتقنية 5 نانومتر ، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 25٪ إلى 30٪.

في الوقت ذاته تعمل TSMC على تطوير معالجات بتقنية “3 نانومتر المحسنة” وكذلك تقنية 2 نانومتر والتي سينتهي تطويرها بحلول نهاية 2024 على أن تبدأ عمليات الإنتاج الكبرى عام 2025.