أداة عدسة جوجل لمتصفح كروم أصبحت قادرة على نسخ النصوص وترجمتها والبحث عن الصور!

الإصدار الأخير من أداة عدسة جوجل “Google Lens” المدمجة بداخل متصفح جوجل كروم على سطح المكتب جاء ببعض الميزات الجديدة المرتقبة حيث أصبح بإمكانها الآن نسخ النصوص وترجمتها بجانب قدرتها في التعرف البصري على الأحرف OCR والبحث عن الصور والمزيد من الميزات الأخرى.

بناءً على تقرير صادر من موقع 9To5Goole فإن التحديث الأخير الذي طرحته شركة جوجل من أجل متصفح جوجل كروم على سطح المكتب لكل من نظام ويندوز وماك وكروم يوفر ميزات متقدمة أكثر أهمية لأداة عدسة جوجل.

في الحقيقة، التقرير لم يذكر رقم إصدار التحديث الأخير الذي يدعم هذه الميزات الجديدة ولكن يُقال أن جميع المستخدمين الذين يعملون على إصدار Chrome 100 سيكونون قادرين على الاستفادة من الميزات الجديدة.

تحتوي أداة عدسة جوجل في إصدارها الأخير على متصفح جوجل كروم على شريط سفلي يحتوي على ثلاثة أزرار مسؤولة عن تأدية ثلاثة وظائف مختلفة وهي: البحث والنص والترجمة. وبسهولة سيكون المستخدم قادر على تأدية المهام المختلفة بالنقر على تلك الأزرار المعنية.

جدير بالذكر أن الشركة أضافت في الإصدار الأخير زر علوي يساعد في العثور على مصدر الصورة الأصلي للبحث في جوجل عن الصور المتشابهة.

باستخدام أداة OCR الجديدة سيكون المستخدمون قادرون على تحديد النص المدمج في الصور والذي يمكن لعدسة جوجل اكتشافه، كما سيكونون قادرين على نسخه أو ترجمته أو الاستماع إليه وتنفيذ بعض المهام الأخرى.

توفر ميزة الترجمة في أداة عدسة جوجل “Google Lens” نفس ميزة الكاميرا على تطبيق “Google Translate” على الهاتف الذكي والتي من شأنها ترجمة النصوص التي يتم اكتشافها بداخل الصور لمساعدة المستخدمين على فهم معناها بالكامل.