هاتف Xiaomi 12 Lite سيأتي بشاشة 120Hz وسرعة شحن 67 وات!

أطلقت شركة شاومي عائلة Xiaomi 12 مؤخراً في السوق العالمية وتتألف العائلة من ثلاثة هواتف جديدة وهي Xiaomi 12X و Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro ولكن يُقال أن الشركة لا تزال تعمل على هاتفين جديدين ضمن نفس العائلة وهما Xiaomi 12 Lite الذي يستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة والهاتف الأخر هو Xiaomi 12 Ultra الذي سيكون هاتف مميز من الدرجة الأولى لمستخدمي الفئة العليا.

اليوم، تم رصد تسريب جديد على حساب المُسرب الشهير Yogesh Brar على موقع تويتر والذي كشف من خلاله على أهم وأبرز مواصفات هاتف Xiaomi 12 Lite.

هاتف Xiaomi 12 Lite يأتي بمواصفات ممتازة تستهدف أصحاب الميزانيات المحدودة

بناءً على تغريدة Yogesh Brar فإن هاتف Xiaomi 12 Lite قادم بمواصفات مقنعة للغاية بالنظر إلى الفئة التي ينتمي إليها الهاتف. حيث يحتوي على شاشة AMOLED قياس 6.55 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz ومع ذلك لم يتم التأكيد ما إذا كانت الشاشة مسطحة أم منحنية.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم Snapdragon 778G SoC وسيكون على هيئة طرازين: الطراز الأول بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت والطراز الثاني بسعة 8 جيجابايت.

أيضاً سيحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. سيستمد طاقته من بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات. لم يتطرق التسريب للحديث عن سرعة الشحن اللاسلكي، ولكن على الأرجح لن يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي على الإطلاق.

سيأتي الوافد الجديد على عائلة Xiaomi 12 بأحدث إصدار من واجهة MIUI وهو إصدار MIUI 13 المستند على نظام أندرويد 12. وسيحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة وسيدعم تقنية الصوت الاحترافية Hi-Res.

ثلاث كاميرا خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل

أما وفيما يتعلق بقدرات التصوير الفوتوغرافي فجيب أن تتوقع ثلاث كاميرا خلفية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل مدعوم بنظام التثبيت البصري OIS مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية ستكون عبارة عن مستشعر بدقة 16 ميجابكسل. من المؤكد أن الهاتف سيكون متشابه إلى حد كبير مع هاتف Xiaomi 12 وسيأتي بحواف نحيفة للغاية وفتحة ثقب مركزية ضيقة جداً لإيواء الكاميرا الأمامية.

للأسف الشديد لا نعرف بالضبط متى سيتم الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي ولكن سيأتي بنطاق سعري يتراوح من 300$ إلى 350$ دولار أمريكي تقريباً.