أنور الصباح ينفي اتهامات اقتباس مسلسل بطلوع الروح من أعمال أجنبية

نفى المنتج أنور الصباح الشائعات التي انتشرت بعد عرض أول حلقتين من مسلسل “بطلوع الروح” وتحدثت عن اقتباس العمل من أعمال أجنبية.

وقال إن هذه الاتهامات غير صحيحة، وأشار إلى أن القصة مستوحاة من قصة حقيقة بمعرفة أصحابها والمؤلفين.

وكانت عدة أخبار قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت عن سرقة قصة المسلسل من فيلم ” Not with out daughter” الذي عرض عام 1991، ومسلسل “Caliphate” الذي عرض عام 2020 على منصة نتفليكس.

يُذكر أن مسلسل بطلوع الروح من تأليف محمد هشام عيبة، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وبطولة منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، دارينا الجندي وغيرهم من الفنانين.

