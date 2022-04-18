هواتف ايفون 14 القادمة ستأتي بدون منفذ USB C – وهذا السبب!

رغم الجدل السائد خلال الأشهر الأخيرة، فإن ابل سوف تقوم بإطلاق هواتف ايفون 14 القادمة مع منفذ Lightning التقليدي وليس USB C بحسب آخر التسريبات.

السبب في ذلك وفقاً للتسريبات التي نشرها موقع iDropNews نقلاً عن مصادر له ليس رغبة ابل للانتقال مباشرة إلى ايفون بلا منافذ وإنما محور الأمر هو العوائد المالية.

هذا لأن ابل تمتلك خطوط إنتاج كثيرة للعديد من الكابلات والإكسسوارات المعتمدة بالفعل على منفذ Lightning كما أنها تفرض رسوماً على الشركات الأخرى التي تود إنتاج كابلات وملحقات تعمل من خلال منفذ Lightning، وهذه العوائد المالية لا يمكن أن تتخلى عنها ابل بسهولة.

على الأرجح سوف تستمر ابل في جني العوائد والرسوم لحين التخلي عن منفذ Lightning والانتقال إلى ايفون بلا منافذ تماماً ومعتمد كلياً على الشحن ونقل البيانات لاسلكياً.

هذا الأمر قد يكون محبطاً للبعض الذي كان يعول على انتقال ابل إلى منفذ USB C وخاصةً مع الضغوط الأخيرة من جهات رسمية مثل المفوضية الأوروبية التي تسعى لتوحيد كافة منافذ الشحن في الأجهزة التي تباع داخل السوق الأوروبية وفرض منفذ USB C كمنفذ موحد.

رغم ذلك، تظل هناك بعض الأمور الجيدة مثل عمل مهندسي ابل على سرعة نقل بيانات USB 3.0 بدلاً من سرعة USB 2.0 في هواتف ايفون 14 القادمة لجعل عملية نقل الملفات ومقاطع الفيديو كبيرة الحجم أسرع.

ربما قد لا نرى منفذ USB C على الايفون مستقبلاً، حيث خطط ابل هي الانتقال من منفذ Lightning مباشرة إلى ايفون بلا منافذ تكون فيه تقنية MagSafe هي المسئولة عن الشحن ونقل البيانات لاسلكياً.