لشهر رمضان.. فوائد كثيرة لصحّة الصائم، تعرّف عليها

صيام شهر رمضان مليء بالفوائد الصحية الرائعة حيث إنّه يفيد القلب والدماغ والجهاز الهضمي، إليكم أهم فوائد الصيام في رمضان.

يعتبر الصيام له تأثير مباشر على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي حيث إن الصيام مهم لتجديد الخلايا الموجودة به، فضلا عن زيادة عملية التمثيل الغذائي وهذا له دور في تنشيط الجهاز الهضمي والمساعدة على عمله بشكل أفضل والحماية من الأمراض التي من الممكن أن تصيبه.

عند الصيام تحدث بعض التغيرات الكيميائية في الدماغ مما يساعد في الحفاظ على صحتها، حيث إنّه أثناء الصيام يتم إنتاج البروتينات مما يساعد على تنشيط الخلايا العصبية بالدماغ، فضلا عن أنها تنتج الكيتونات والتي تعتبر من مصادر الطاقة المهمة للأعصاب مما يحمي الدماغ من التعرض إلى بعض الأمراض مثل ألزهايمر وغيرها من الأمراض.

ويُنظر إلى شهر رمضان على أنّه من الأوقات الفعالة لمن يريدون إنقاص وزنهم والوصول إلى الوزن المثالي بشرط عدم الإفراط في تناول الطعام بعد الإفطار، ويفضل تناول الأطعمة القليلة الدهون والتي لا تحتوي على سعرات حرارية عالية مع الحرص على الإكثار من تناول الماء بين وجبتي الإفطار والسحور.

زمن بين الفوائد الصحية للصيام الحفاظ على صحة القلب وحمايته وتحسين أدائه، حيث إن بإمكان الصيام التقليل من الإصابة بالنوبات القلبية، حيث إنه يؤدي إلى انخفاض مستوي الهوموسيستين والتي تعتبر السبب الرئيسي للنوبات القلبية، فضلا عن أن الصيام يحمي من الإصابة بفشل القلب، والتقليل من الأمراض القلبية الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يساعد على تحسين ضربات القلب.

