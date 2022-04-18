بتصميم جديد – ابل تطلق الجيل الثاني من AirPods Pro هذا العام!

من المتوقع إطلاق الجيل الثاني من سماعات AirPods Pro لاحقاً هذا العام مع تصميم جديد كلياً بحسب التسريبات الأخيرة.

ابل من المتوقع أن تزيل الجذع القصير الخاص بالسماعات لتشبه التصميم الخاص بسماعات Beats Fit Pro والتي تلتصق بالأذن مباشرة دون أي عوالق.

بعيداً عن التصميم، سوف تحمل السماعات معالج جديد لمعالجة الصوت وأيضاً مزايا لمراقبة الصحة واللياقة البدنية.

أكثر من ذلك، ستدعم السماعات ميزة الجودة الكاملة للصوت Lossless Audio والتي ستجعل المستمع يستمتع بالجودة الكاملة للملفات الصوتية دون أن يتم ضغطها او التلاعب فيها.

حالياً ميزة الجودة الكاملة Lossless Audio تستوجب سماعات سلكية أو سماعات خارجية قوية، لكنها الحيل الثاني من سماعات AirPods Pro قد تدعمها بطريقة ما، وهو ما سيعد نقلة في جودة الصوت المسموع من خلال السماعات السلكية.

على مستوى علبة الشراء، سوف يكون هناك تغيير كذلك لتكون علبة الشحن قادرة على إصدار الأصوات،وهذا الأمر سيكون مفيداً عند البحث عن السماعات المفقودة.

سماعات AirPods Pro 2 سوف يتم الإعلان عنها في وقت ما قبل نهاية العام الجاري، وتحديداً قبل عطلات بداية العام الجديد.

بمجرد الإعلان عن سماعات AirPods Pro 2 سوف يتم إيقاف إنتاج وبيع الجيل الأول من السماعات، لذا إذا كنت تفكر في شرائها الآن يفضل الانتظار لحين إصدار الجيل الثاني والذي سيكون بنفس السعر تقريباً.