سامسونج تسجل براءة اختراع جديدة لهاتف بشاشة شفافة قابلة للانزلاق!

يبدو أن العملاق الكوري الجنوبي يعمل على هواتف ذكية جديدة فريدة من نوعها ستحتوي على شاشات شفافة قابلة للانزلاق حيث سجلت شركة سامسونج براءة اختراع جديدة تم رصدها على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO.

سامسونج تطور هواتف ذكية بشاشات شفافة قابلة للانزلاق

للأسف المعلومات المتوفرة حول هذه الهواتف لا تزال غير كافية ولكن من خلال الصور والرسومات التخطيطية المُسربة يمكننا رؤية كيف ستبدو هذه الهواتف في المستقبل حيث من الواضح أنها ستحتوي على شاشات شفافة تنزلق للأعلى. جدير بالذكر أن كاميرا الصور الشخصية ستكون غير مرئية مما يعني أنها ستكون كاميرا UDC تحت الشاشة ولكن سوف نتحدث عن هذا الأمر لاحقاً.

للتذكير، كانت تمتلك شركة سامسونج في الماضي هواتف بشاشات قابلة للانزلاق ولكنها كانت هواتف خلوية وليست هواتف ذكية وكانت بدون شاشات شفافة أو أي شيء من هذا القبيل.

الشيء المثير للاهتمام أنه من الواضح أن هناك خمسة دوائر في الخلف ويبدو أنها بداخل جزيرة الكاميرا الخلفية وبالتأكيد ستكون هذه الدوائر محجوزة من أجل عدسات التصوير الخلفية.

وكما ذكرنا منذ قليل فإن كاميرا الصور الشخصية “السيلفي” غير مرئية من خلال الرسم التخطيطي الذي يوجد أمامنا وهذا يعني أنه على الأرجح ستحتوي هذه الهواتف على كاميرا أسفل الشاشة أو من الممكن أن تأتي بدون كاميرا سيلفي على الإطلاق – كل شيء جائز.

الأمر الأخر الذي يظهر بوضوح من خلال هذه الرسومات أنه من الواضح أن هناك شاشة عرض خلفية ومن الممكن أن يتم الاستفادة منها بمثابة محدد منظر “viewfinder” للكاميرا الخلفية وهذا يعني أنه من الممكن أن يتم الاعتماد على الكاميرا الخلفية حتى من أجل صور السيلفي الشخصية. بالطبع هي ليست فكرة سيئة على الإطلاق على الرغم من أننا نتوقع أنها ستواجه معارضة حادة من قِبل عدد كبير من النقاد.

العديد من التقارير تؤكد على أن شاشة الهاتف ستكون عبارة عن شاشة شفافة حيث يوضح الرسم التخطيطي أن هناك جزء من الشاشة شفاف وهناك جزء أخر معتم.

السؤال الوحيد الذي يطرح نفسه الآن هو كيف سيعمل هذا الهاتف. البعض يعتقد أن الأمر سيكون مشابه للزجاج الكهربائي الذي استخدمته شركة OnePlus على الكاميرات الخلفية مع إحدى هواتفها السابقة وربما ستستخدم سامسونج شيء من هذا القبيل.