وداعاً ايفون 11 – هذه هواتف الايفون التي لن نراها بعد إطلاق ايفون 14

هواتف ايفون 14 سيتم الإعلان عنها في شهر سبتمبر المقبل وسوف يتم إطلاقها بعذ ذلك في الأسواق وكما عودتنا ابل فإن هناك هواتف ايفون سوف تتوقف ابل عن إنتاجها وطرحها للبيع.

في عام 2020 وعند الإعلان عن سلسلة هواتف ايفون 12 قامت ابل بإيقاف بيع هواتف ايفون 11 برو / برو ماكس وايفون 8 / 8 بلس. أما في عام 2021 الماضي، عندما أعلنت عن سلسلة هواتف ايفون 13 قامت بإيقاف بيع هواتف ايفون 12 برو وايفون XR. الآن، ماذا سيكون الوضع بعد الإعلان عن سلسلة هواتف ايفون 14 في 2022؟

ايفون 11 خارج حسابات ابل!

وفقاً للتسريبات التي نقلها موقع iDrop News المهتم بأخبار ابل، فإن ابل سوف توقف بيع هاتف ايفون 11 بعد إطلاق سلسلة ايفون 14 وذلك للتركيز أكثر على بيع هاتف iPhone SE 2022 الأحدث والذي يحمل معالج A15 ويبدأ سعره من 430 دولار أمريكي إذ لا تود أن ينافسه في المبيعات أحد الإصدارات الأقدم، ونعنى ايفون 11 الذي يُباع بسعر مقارب (نحو 500$).

لا يزال الإقبال موجوداً على هاتف ايفون 11 في مقابل ايفون SE 2022 إذ يفضل المستخدمون دفع مبلغ أكبر قليلاً لشراء ايفون 11 ذو التصميم الأفضل والمعالج المعقول والكاميرا الثنائية عوضاً عن iPhone SE 2022.

تخفيضات في أسعار ايفون 12 و 13

من المتوقع أن تستمر ابل في بيع هاتف ايفون 12 بسعر يبدأ من 600 دولار أمريكي وايفون 12 ميني بسعر يبدأ من 500 دولار أمريكي وستكون أيضاً خيارات جيدة أمام المستهلك.

سلسلة هواتف ايفون 13 أيضاً سوف تستمر ابل في بيعها مع خفض سعرها بقيمة 100 دولار أمريكي لكل الإصدارات مقارنة بالسعر الحالي.

لا يعني التوقف عن بيع أي من الهواتف السابق ذكرها إيقاف دعمها بالتحديثات أو الصيانة، فذلك أمر آخر منفصل وسوف يستمر لسنوات قادمة، قد تستمر لـ 6 أو 7 سنوات من سنة الإصدار.