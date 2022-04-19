نصائح للنساء بعد الأربعين!

كندا – وضعت أخصائية التغذية خطة لنظام غذائي مناسب للنساء في الأربعينات، اللواتي يكافحن للحصول على جسم رشيق، والمحافظة على لياقتهن البدنية.

وكتب أنجلي في منشور على انستغرام :”كل شيء يتغير بعد الأربعين، التمثيل الغذائي الخاص بك يتباطأ، وتزداد الرغبة الشديدة في تناول السكر، تبدأ في الشعور بنشاط أقل.

وأشارت موكرجي إلى أن ممارسة الرياضة لمدة ثلاثين دقيقة فقط يوميا وتناول الطعام للحصول على أقصى قدر من الصحة والحيوية، لا يجعلنا أقوى ويساعدنا على التخلص من أرطال الوزن الزائدة فقط ، وإنما يساهم في أن نبدو أصغر سنا، ويحسن المرونة والتوازن، حتى بعد الأربعين.

وذكرت موكرجي أن أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن لدى النساء فوق الأربعين من العمر هو أن عملية الأيض تتباطأ، وتقول :” إنهن ببساطة لا يحرقن السعرات الحرارية بكفاءة كما فعلن قبل بضع سنوات، وحتى النساء اللواتي يمارسن الرياضة يعانين من زيادة الوزن حول منطقة البطن”.

وتضيف :” ينخفض معدل الاستقلاب الأساسي (BMR) بنسبة 6٪ لكل عقد من العمر، وتصاب النساء في سن اليأس بقصور الغدة الدرقية تحت الإكلينيكي مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة بالنسبة لهن بعد الأربعين”.

وقدمت الأخصائية عدة نصائح للحفاظ على اللياقة بعد الأربعين:

تناول وجبات خفيفة صحية

تشير موكرجي إلى أن على النساء تناول وجبات خفيفة من الأطعمة الصحية مثل المكسرات والبذور، الجوز، اللوز، وبذور عباد الشمس واليقطين.

ممارسة التمارين مع إضافة البروتين

أوصت الأخصائية بأهمية زيادة الاهتمام بممارسة الرياضة بعد الأربعين من العمر، وإضافة المكملات البروتينة للنظام الغذائي .

نظام غذائي يقظ

تقترح موكرجي تناول الحبوب الكاملة والفاكهة والخضراوات الطازجة، إضافة إلى إدخال الألياف مثل سانجا والشيا مرة أو مرتين يوميا.

النوم الكافي

على النساء بعد سن الأربعين الحفاظ على دورة نوم صحيحة، وذلك بهدف استرخاء الجسم و العقل، الحالة التي تنعكس بشكل إيجابي على الجسد.

تناول المكملات

لإشباع النواقص التي يمكن ان تحدث في الجسم مع التقدم بالعمر، على النساء إجراء الفحوصات وإدخال المكملات التي تحتوي فيتامينات أو معادن يمكن ان تنقص في وزن الجسم.

المصدر:news18

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