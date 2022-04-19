على الأرجح سيتم إطلاق ساعة جوجل الذكية بنظام Wear OS 3.1!

يبدو أننا اقتربنا من رؤية ساعة جوجل الذكية “Google Pixel Watch” على أرض الواقع ومن المحتمل أن يتم إطلاقها بنظام Wear OS 3.1 وهو الإصدار الثاني من نظام Wear OS المُحسن.

في الوقت الحالي لا تعمل أي ساعات ذكية بنظام Wear OS 3.0 سوى الجيل الأخير من ساعات شركة سامسونج الذكية “Galaxy Watch 4” ولكن هناك تقارير عدة تشير إلى أنه من المحتمل أن تحصل العديد من الساعات الذكية التي تعمل بنظام Wear OS على التحديث النهائي من النظام في وقت لاحق من العام الجاري.

ولكن في النهاية، فإن جميع الساعات الذكية التي ستعمل بأحدث إصدار من نظام Wear OS سيكون عددها قليل جداً بالنظر إلى عدد الساعات المتواجدة في السوق والتي تعمل بهذا النظام.

نعتقد أن ساعة Pixel Watch ستشكل طفرة في عالم الساعات الذكية نظراً لأنها ستكون الساعة الذكية الوحيدة التي تعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل “Wear OS 3.1”.

من المحتمل ألا تكون هذه المعلومات دقيقة بنسبة 100% ولكن إن كانت كذلك فيجب ألا يكون الأمر مفاجئاً لنا نظراً لأن شركة التكنولوجيا الأمريكية تفعل الشيء نفسه مع هواتفها الذكية الخاصة “Google Pixel Smartphones” حيث تُطلق سنوياً الشركة الجيل الجديد من هواتف بكسل وهي تعمل بأحدث إصدار من نظام أندرويد. لذا، من الممكن أن يحدث نفس الأمر مع ساعتها الذكية التالية.

نظام Wear OS 3.1 يحمل الاسم الرمزي Rohan

بناءً على تغريدة Evan Blass على موقع العصفور الأزرق فإن الاسم الرمزي لنظام Wear OS 3.1 هو Rohan وهذا الأمر يظهر بوضوح من خلال صورة يبدو أنها مُسربة من برنامج تعليمي تفاعلي سيحاول توضيح كيفية استخدام ميزات ساعة جوجل التالية. للأسف صورة الساعة لا تظهر من خلال هذا التسريب ولكن كل ما هو واضح من خلال الصورة هو اسم رقم إصدار النظام واسمه الرمزي.

بغض النظر عن الاسم الرمزي فمن المثير للاهتمام أن ساعة جوجل الذكية ستأتي بأحدث إصدار من نظام Wear OS وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لأولئك المستخدمين الذين يرغبون بالحصول على الساعة في المستقبل القريب.

أما وفيما يتعلق بموعد الإعلان عن الساعة، فمن المحتمل أننا على مقربة من رؤيتها على أرض الواقع خاصة وأن Blass ذكر في تغريدته “أنه لم يعد يتبقى الكثير من الوقت على إطلاق الساعة” لذا من المحتمل أن يتم الإعلان عنها خلا مؤتمر Google I/O 2022 القادم.