تيك توك يختبر زر عدم الإعجاب Dislike من أجل التعليقات!

أصبح تطبيق تيك توك من أشهر منصات التواصل الاجتماعي خلال العامين الماضيين وقد حصل على عدد تحميلات تتخطى حاجز الـــ 2 مليار تحميل من على متاجر التطبيقات الرسمية.

يبدو أن شركة ByteDance – وهي الشركة التي تقف وراء تطبيق تيك توك – تختبر ميزة جديدة من أجل التطبيق وهي ميزة الــ Dislike أو “عدم الإعجاب” من أجل تعليقات المشاركين في الفيديوهات.

من المؤكد أن هذه الميزة الجديدة سوف تسمح للمستخدمين بمزيد من التحكم ومزيد من الرضا النفسي أيضاً فيما يتعلق بالمحتوى الذي يشاهدونه على المنصة.

للأسف الشديد لم تصرح الشركة بأي تفاصيل دقيقة حول هذه الميزة حتى وقت كتابتنا لهذا التقرير ولا نعرف حتى كيف من الممكن أن يبدو شكلها في الإصدار النهائي.

ولكن نشرت الشركة مدونة جديدة لتوضيح بعض الإرشادات المهمة والضرورية لصناع المحتوى ومجتمع المنصة الخاصة بها وخصصت جزء صغير من المدونة للحديث عن الميزة الجديدة.

أيضاً هناك بعض التغريدات على موقع تويتر التي تحتوي على صور لتطبيق تيك توك وهي تستعرض وجود زر إبهام لأسفل “Dislike” بجوار زر القلب الخاص بالإعجاب في قسم التعليقات.

تيك توك يجلب زر Dislike

جدير بالذكر أنه لن يكتشف المستخدمون أبدأ ما إذا كان هناك بعض الأشخاص الأخرين الذين يكرهون تعليقاتهم حيث صرحت الشركة قائلة: “لتجنب خلق مشاعر سيئة بين أفراد المجتمع أو إضعاف معنويات صناع المحتوى، فلن يتمكن سوى الشخص الذي قام بإضافة عدم إعجابه من رؤية أنه فعل ذلك”.

فإذا نظرتم بأنفسكم في لقطة الشاشة التي شاركناها معكم في الأعلى فلا يوجد رقم تحت زر عدم الإعجاب “Dislike” على عكس زر القلب، وبالتالي لن تعرف أبداً عدد الأشخاص الذين سجلوا عدم إعجابهم بهذا التعليق.

هذا هو كل شيء في الواقع عن الزر الجديد. وكما تعلمون، لطالما كان زر Dislike يتعرض لانتقادات لاذعة من أصحاب القنوات ومنشئي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي ويقال أن هناك العديد من الأشخاص الذين يتعمدون “عدم الإعجاب” بأي محتوى من أجل نقل شعور سلبي لصاحب المحتوى نفسه.