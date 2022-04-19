تطبيق تيليجرام – تعرف على المزايا الجديدة في التحديث الأخير!

طرحت شركة تيليجرام تحديث جديد لتطبيق المحادثات الشهير يوفر مرونة أكبر في إنشاء وتخصيص نغمات الإشعارات والتنبيهات، وتعيين توقيتات مخصصة لكتم صوت المحادثات، وتحسين ميزة الحذف التلقائي للرسائل، وتحديث ميزة إعادة توجيه الرسائل بشكل أفضل، والمزيد من التحسينات الأخرى. لنتعرف معكم سريعاً على هذه المزايا الجديدة بالتفصيل وباختصار شديد.

تخصيص نغمات محددة للإشعارات

الآن أصبح من السهل تعيين نغمات مخصصة لصوت الإشعارات والتنبيهات على تطبيق تيليجرام حيث أصبح بإمكانك اختيار أي نغمة موسيقية من على هاتفك وتعيينها كنغمة لصوت الإشعارات على التطبيق.

بمجرد دخولك إلى الإعدادات ثم الإشعارات ثم الأصوات ستكون قادراً على الوصول إلى جميع النغمات والأصوات الموسيقية المتواجدة على ذاكرة هاتفك.

أيضاً يمكنك تخصيص المحادثات الفردية أو مجموعات كاملة من الدردشات عن طريق تعيين أصوات ونغمات جديدة للإشعارات. جدير بالذكر أن هذه النغمات سوف تعمل عبر الأنظمة الأساسية وهي ميزة مجانية تماماً.

ولكن تذكر أن النغمات حالياً تدعم الملفات الصوتية التي يقل حجمها عن 300 كيلو بايت وتقل مدتها الزمنية عن 5 ثوانِ فقط.

تمديد وتخصيص مدة كتم الإشعارات

الآن بات من الممكن إيقاف الإشعارات لفترة زمنية محددة وأصبحت جميع المحادثات تحتوي على قائمة مُبسطة لتعيين التنبيهات ويمكنك تعيين الإشعارات بشكل فردي على Disable Sound من أجل كتم صوت الإشعارات أو يمكنك اختيار “Mute” من أجل تعطيلها تماماً لفترة من الوقت.

قائمة الحذف التلقائي في الملفات الشخصية

الآن يمكنك تعيين حذف تلقائي لأي جهة اتصال لجعلها أكثر خصوصية وسوف يتيح لك هذا الخيار الجديد القدرة على تعيين الحذف التلقائي بشكل فردي للدردشات كل يومين أو ثلاث أسابيع أو أربعة أشهر والمزيد من الفترات الزمنية.

تحسين الرسائل المُعاد توجيهها

عندما تحاول إعادة توجيه أي رسالة إلى دردشة أخرى يتم الآن تضمين معاينات الرد مما يسمح للجميع برؤية سياق المناقشة بالكامل ولكن في نفس الوقت ستكون قادراً على إخفاء اسم المرسل أو إضافة تسميات توضيحية للوسائط.

بعض المزايا الأخرى