تسريبات ايفون 14 – أبرز التحسينات المتوقعة في كاميرا السيلفي الأمامية!

هواتف ايفون 14 من المتوقع أن يتم إطلاقها لاحقاً هذا العام، ومن بين التطويرات التي ستلحق تلك الهواتف تطوير كاميرا السيلفي الأمامية بحسب ما ذكر المسرب الشهير Ming-Chi Kuo.

من المزايا الجديدة التي ستكون موجودة في الكاميرا الأمامية في هواتف ايفون 14 زيادة اتساع فتحة العدسة لتصبح F/1.9 وكذلك إضافة خاصية التركيز التلقائي Auto Focus.

فتحة العدسة الأوسع كما نعلم سوف تؤدي زيادة كمية الضوء القادم من العدسات للكاميرا الأمامية في هواتف ايفون 14، وبالتالي تحسين جودة السيلفي في أوضاع الإضاءة المنخفضة.

مع الترقيات الجديدة، سيكون هناك تحسناً في خاصية العزل أو تصوير سيلفي البورتريه Depth of Field في الصور والفيديو على حد سواء.

خاصية التركيز التلقائي Auto Focus من شأنها تحسين التركيز عند إجراء مكالمات الفيديو عبر فيس تايم أو زووم أو أي من التطبيقات الأخرى المماثلة، وكذلك البث الحي.

هواتف ايفون 13 تحمل جميعها كاميرا أمامية مع تركيز ثابت Fixed Focus مع فتحة عدسة F/2.2 لذا سيكون التحسن واضحاً إن صحت التسريبات المذكورة آنفاً.

في وقت سابق، قيل أن هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس ستحمل كاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميجابكسل مع قدرة على تصوير فيديو بدقة تصل إلى 8K.

من المنتظر الإعلان عن هواتف ايفون 14 خلال شهر سبتمبر المقبل على أن يتم إطلاقها بداية من شهر أكتوبر.