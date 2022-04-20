تطبيق تليغرام يحصل على ميزات مفيدة

أصدرت الشركة المالكة لتطبيق تليغرام تحديثا جديدا للتطبيق جلب معه مجموعة من الميزات المفيدة للمستخدمين.

ومن المميزات الجديدة التي حصل عليها التطبيق؛ إمكانية استخدام أي ملف صوتي كصوت للإشعارات، بالإضافة إلى ميزات جديدة تساعد على تعيين مؤقتات عشوائية للوضع الصامت، وميزات إضافية للتحكم بالحذف التلقائي تتيح للمستخدم تحديد المدة التي يرغب فيها بحذف الرسائل.

كما حصل التطبيق على مميزات تساعد على إعادة إرسال الرسائل مع إمكانية حفظ النص الأصلي للرسالة المستلمة والتي أعيد إرسالها، وميزة الإشعارات المرنة التي تمكن من إيقاف ظهور الإشعارات في أي وقت يرغب فيه المستخدم.

بالإضافة إلى ذلك؛ فقد أضيفت إلى تلغرام أدوات مساعدة إلكترونية تمكن من استخدام حساب تليغرام في الدخول إلى خدمات الدفع الإلكتروني.

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