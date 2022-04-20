سامسونج تتفوق على إنتل وتصبح أكبر شركة مُصنعة لأشباه الموصلات في العالم!

استطاع العملاق الكوري الجنوبي “سامسونج” أن يتفوق على شركة إنتل الأمريكية ويصبح أكبر شركة مُصنعة لأشباه الموصلات الإلكترونية من حيث الإيرادات في العالم.

بناءً على تقرير شركة الأبحاث العالمية Gartner فلقد استطاعت سامسونج أن تُسجل إيرادات بلغت قيمتها 73.2 مليار دولار من قطاع أشباه الموصلات الإلكترونية فقط وهو ما يمثل نمو بنسبة 28% على أساس سنوي مقارنة بعام 2020 وبهذا الشكل فلقد استحوذت سامسونج على 12.3% من السوق العالمية لأشباه الموصلات.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها سامسونج من استعادة تاج قمة أشباه الموصلات الإلكتروني منذ عام 2018 عندما تفوق عليها شركة إنتل.

يبدو أن الشركة الأمريكية “Intel” لم تحقق نجاحاً باهراً في هذا السوق خلال عام 2021 وقد انخفضت إيراداتها بنسبة 0.2% على أساس سنوي من 72.7 مليار دولار في عام 2020 إلى 72.5 مليار دولار في عام 2021 وبهذا الشكل فقد استحوذت انتل على نسبة 12.2% من السوق العالمية لأشباه الموصلات.

أما بالنسبة لعمالقة أشباه الموصلات الإلكترونية الأخرون فلقد تمكنوا من الحفاظ على مكانتهم في السوق العالمية خلال عام 2021 مقارنة بعائداتهم لعام 2020.

سجلت الشركة الكورية SK Hynix نمواً بنسبة 40.6% على أساس سنوي واحتلت المرتبة الثالثة بإيرادات بلغت 36.3 مليار دولار. بينما بلغت إيرادات شركة ميكرون 28.6 مليار دولار وبلغت إيرادات شركة كوالكم 27.1 مليار دولار وبلغت إيرادات شركة Broadcom حوالي 18.8 مليار دولار وهذه هي العلامات التجارية الرائدة في صناعة أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم وقد سجلت الشركات الثلاثة الأخيرة نمواً بنسبة 31.4% و 53.4% و 19.3% على أساس سنوي على التوالي.

وأما بالنسبة لشركة ميديا تيك التايوانية فلقد استطاعت أن تسجل نمو مرتفع من إيراداتها من أشباه الموصلات بنسبة 60.2% على أساس سنوي في عام 2021 لتصل عائدات إيراداتها إلى 17.6 مليار دولار.

أيضاً سجلت شركة Texas Instruments نمو في إيراداتها بنسبة 26.8% في عام 2021 لتصل عائدات إيراداتها من أشباه الموصلات إلى 17.3 مليار دولار.

وقد احتلت شركة انفديا مكانة قوية في الإيرادات وبلغت نسبة نموها 58% على أساس سنوي في عام 2021 وتليها مباشرةً شركة AMD التي أعلنت عن إيراداته من عام 2021 والتي بلغت 16.8 مليار دولار حيث سجلت نمو يبلغ 68.6% على أساس سنوي.