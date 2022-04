بعد ظهوره في ليبيا.. تعرّف أكثر على مرض الجُذام

يعد مرض الجُذام من الأمراض المعدية، ويسمى أيضاً باسم مرض هانسن، تتم الإصابة به نتيجة عدوى بكتيرية بالبكتيريا المتفطرة الجذامية.

وتنتقل العدوى من شخص إلى آخر عند ملامسة الإفرازات المخاطية لشخص مصاب بالعدوى، أي عند العطاس والسعال، بينما لعض الأحيان، فإنّ القابلية للإصابة بالمرض قد يكون لها أصل وراثي، إذ تزيد احتمالية الإصابة بالمرض في حال أصيب أحد الأبوين بالرغم من أنه ليس مرضاً وراثياً.

ومن أعراض المرض الذي ظهر مؤخرا في ليبيا، أنّه يؤثّر بشكل رئيسي على الجلد، والأعصاب، والأسطح المخاطية في الجهاز التنفسي، ويسبب تقرحات الجلد، وتلف في الأعصاب وضعف في العضلات.

ويمر مرض الجذام بفترة حضانة تتراوح عادة ما بين 6 أشهر إلى 20 سنة، وغالباً ما تبدأ الأعراض بالظهور بعد 3 إلى 5 سنوات من الإصابة بالعدوى.

وبحسب تقارير طبية، فإنّ أكثر المناطق المتضررة هي المناطق الباردة في الجسم، مثل العيون، والأنف، وشحمة الأذن، واليدين، والقدمين، والخصيتين.

ويتم علاج المرض باستخدام المضادات الحيوية، حيث يعتمد نوع المضاد الحيوي المستخدم، والجرعة المستخدمة، والمدة التي يتم استخدام المضاد الحيوي على نوع الجذام التي تمت الإصابة به، وغالباً ما يتم وصفها معاً، وقد يتم إضافة مضاد حيوي ثالث إلى المضادات الحيوية المذكورة، مثل دواء الكلوفازيمين.

