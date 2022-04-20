سامسونج جالكسي S20 – مشكلة فنية خطيرة في الشاشة بعد التحديث الأخير!

بناءً على المنشورات التي تداولتها الأعضاء على منتدى بوابة Reddit وموقع العصفور الأزرق ومنتدى الدعم الفني على موقع سامسونج فإن هناك العديد من المستخدمين الذين يواجهون مشاكل فنية خطيرة في الشاشة على هواتف سلسلة Galaxy S20.

يبدو أن هواتف سلسلة Galaxy S20 بدأت في عرض خطوط عمودية وردية اللون أو خضراء على الشاشة بعد التحديث الأخير الذي أطلقته الشركة الكورية مؤخراً لهذه الهواتف.

بعض المتضررين يوصفون المشكلة بأنها بدأت مباشرةً بعد تلقي تحديث من شركة سامسونج بينما البعض الأخر يقول أن هذه المشكلة ظهرت بمجرد انتهاء فترة صلاحية ضمان هواتفهم.

في حين أن بعض من تلك المنشورات تعود إلى عام 2021 إلا أن هناك العديد منها التي تم نشرها حديثاً. نحن نتذكر أنه كان هناك مشكلة على هواتف سامسونج جالكسي S20 بدأت في الظهور بعد مرور عام على إطلاقها وهذه المشكلة كانت تتمثل في ظهور وميض أخضر أو أبيض على شاشة الهاتف.

وعلى الرغم من أن الشركة صرحت بأنها تمكنت من إصلاح هذه المشكلة لمالكي هواتف جالكسي إس 20 إلا أنه ظهر مؤخراً مشكلة جديدة على هذه الهواتف بمجرد انتهاء فترة صلاحية ضمانها مما يعني أنه سيتعين على مالكي هذه الهواتف الدفع من أجل عمليات الصيانة والإصلاح.

مشكلة فنية خطيرة في شاشات هواتف سامسونج جالكسي S20 بعد التحديث الأخير

بالطبع سوف تحاول شركة سامسونج إلقاء اللوم على مالكي هذه الهواتف وسوف تؤكد على أن هذه المشاكل هي عبارة عن أضرار مادية ناجمة عن سقوط الهاتف من مسافات مرتفعة ولكن من الممكن أن يتمسك أصحاب هذه الهواتف برأيهم باعتبارها مشكلة فنية في الهاتف ولكن في نفس الوقت فقد أبلغ العديد من مالكي هواتف سلسلة جالكسي إس 20 أنهم لم يواجهوا هذه المشكلة على الإطلاق وأنها ناتجة عن الإهمال وسوء الاستخدام أو التعرض إلى تلفيات وحوادث من جانب مالكي الأجهزة.

والآن نريد أن نعرف رأيكم في التعليقات، هل واجهتكم أي من هذه المشاكل على هواتفكم في حالة كان لديكم أي من هواتف سلسلة سامسونج جالكسي إس 20؟