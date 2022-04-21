غوغل تطلق تطبيقا لتحويل البيانات من آيفون لأندرويد

كشفت شركة غوغل عن تطبيق جديد لتحويل البيانات من آيفون لأندرويد أطلقت عليه Switch To Android.

وقالت الشركة إن التطبيق الجديد سيفسح المجال أمام المستخدمين لنقل جهات الاتصال، وإدخالات التقويم والصور ومقاطع الفيديو بشكل مباشر إلى هواتف Android.

وأشارت إلى أن التطبيق سينقل الملفات الموجودة على جهاز آيفون باستثناء الملفات الموجودة في مكتبة صور iCloud.

وأوضحت غوغل أن عملية نقل الرسائل القصيرة والتطبيقات أو تحميل التطبيقات المتاحة إلكترونيا من متجر غوغل بلاي تتطلب توصيل هاتف آيفون بهاتف أندرويد عن طريق كابل.

كما أكدت أهمية إيقاف المستخدم تشغيل iMessage كي تصل الرسائل النصية بشكل صحيح.

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