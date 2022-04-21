بطارية ماجسيف باتت تشحن الايفون أسرع بعد تحديث جديد!

لعل أفضل التحديثات تلك التي تقوم بكشف النقاب عن إمكانيات أكبر في الأجهزة وتنقل تجربة الاستخدام إلى مستوى جديد أفضل، وهذا ما فعله تحديداً تحديث جديد لبطارية ابل ماجسيف الخارجية (باور بانك ماجسيف).

بعد التحديث الجديد، سوف تقوم بطارية ماجسيف بشحن هواتف الايفون بقوة 7.5 وات بدلاً من 5 وات بمجرد تنزيل وتثبيت التحديث.

التحديث الجديد للبطارية سوف يتم تثبيته تلقائياً بدون تدخل منك بمجرد توصيل البطارية بالايفون، كما يمكن التحديث من خلال توصيل البطارية بجهاز ماك أو الايباد عبر كابل Lightning to USB C.

يمكنك معرفة الإصدار الحالي من نظام ماجسيف بالذهاب إلى الإعدادات Settings في الايفون > عام General > عن الجهاز About > ثم MagSafe Battery Pack.

رقم التحديث الذي من المفترض أنه سيرفع سرعة الشحن من 5 وات إلى 7.5 وات هو 2.7.

للسيطرة على الحرارة المصاحبة لعملية الشحن، فإن بطارية MagSafe تقوم بشحن الايفون لاسلكياً بقوة 5 وات فقط. هذا يعني أنك سوف تحتاج إلى ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى تمام الشحن الايفون، هذا يعني أن رفع قوة الشحن إلى 7.5 وات سوف يسرع من عملية الشحن البطيئة للبطارية.

البطارية نفسها يتم شحنها بشاحن Lightning تقليدي بقوة 15 وات لذا تنصح ابل بشحنها بشاحن بقوة 20 وات. البطارية تعتمد على تقنية ماجسيف وهي تلتصق مغناطيسياً بالجهة الخلفية لهواتف الايفون وتقوم بعملية الشحن لاسلكياً.

بطارية ماجسيف الخارجية متوافقة مع هواتف ايفون 12 وايفون 13 وهي متوفرة للشراء بسعر 100 دولار أمريكي تقريباً أو ما يعادل ذلك بالعملة المحلية.