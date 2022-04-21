هاتف Xiaomi 12 Ultra قادم على هيئة طرازين – الأول مصنوع من الجلد والأخر من السيراميك!

بناءً على آخر التسريبات الصادرة عن موقع iTHome الكوري فمن المحتمل أن يتم إطلاق هاتف Xiaomi 12 Ultra على هيئة طرازين مختلفين بحيث يكون الطراز الأول مصنوع من السيراميك، بينما يحتوي الطراز الثاني على جانب خلفي مصنوع من الجلد. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون هناك إصدار ثالث أخر وهو الإصدار الأساسي الذي سيتم بيعه في السوق العالمية ولكنّه سيحتوي على جانب خلفي مصنوع من الزجاج.

سيتم إطلاق Xiaomi 12 Ultra بجانب خلفي مصنوع من الجلد أو السيراميك

يبدو أن شركة شاومي لديها خطط كبيرة متعلقة بهاتفها الرائد التالي. فكما ذكرنا لكم منذ قليل، من المحتمل أن يتوافر هذا الهاتف على هيئة ثلاث خيارات. الخيار الأول وهو الطراز العادي الذي يحتوي على جانب خلفي مصنوع من الزجاج.

بينما ستأتي الطُرز الأكثر تكلفة من الهاتف بغطاء خلفي مصنوع من الجلد أو المصنوع من السيراميك. ومع ذلك نحن لا نعرف مما إذا كان الطراز الجلدي مصنوع من الألياف الزجاجية أم من الألياف النباتية.

على الأرجح، لن تكون هذه الطُرز متوفرة في جميع بلدان العالم، ومن المحتمل أن يظل الطراز الجلدي حصري للصين فقط وهو أمر محبط جداً لأن هذا هو أفضل إصدار يساعدك على التحكم في الهاتف بشكل مذهل عندما يكون في قبضة يدك.

أما الهواتف المصنوعة من الزجاج والسيراميك فهي زلقة وناعمة للغاية ومن السهل انزلاقها وسقوطها من جيبك الخلفي إذا لم تتوخى الحذر. ولكن بالرغم من ذلك فإن الجانب المصنوع من السيراميك يوفر مقاومة أعلى للخدوش والصدمات بسبب المتانة الأقوى، كما أنه من الصعب تحطيمه. بعض المستخدمين لديهم تحفظ وحيد على الهواتف المصنوعة من السيراميك نتيجة وزنها الثقيل بشكل مبالغ فيه.

لا نعلم حتى الآن متى سيصل هاتف Xiaomi 12 Ultra إلى الأسواق ولكن بناءً على التسريبات الأخيرة فمن المحتمل أن يتم إطلاقه خلال الربع الثاني من العام الجاري.

سيحتوي الهاتف على معالج رائد من شركة كوالكم

أما وبالنسبة لمواصفات الهاتف، سيأتي Xiaomi 12 Ultra بمعالج كوالكم الرائد التالي – الذي نتوقع أن يأتي باسم – +Snapdragon 8 Gen 1 المصنوع بدقة معالجة 4 نانوميتر من شركة TSMC.

على الأرجح سيقدم المعالج الجديد نتائج أفضل على صعيد مستوى الأداء وكفاءة الطاقة والتبديد الحراري. أيضاً يُقال أن الهاتف يحتوي على بطارية سعتها 4900 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 وات.

بناءً على الصور والعروض المُسربة للهاتف، يبدو أنه يحتوي على وحدة كاميرا دائرية تشغل مساحة الجزء العلوي من الجانب الخلفي وتتضمن 3 مستشعرات ووحدة إضاءة Flash LED.

يُقال أن شركة شاومي تعاونت مع شركة Leica الرائدة في التقنيات البصرية من أجل ضبط معايرة الألوان وتعزيز قدرات التصوير الفوتوغرافي في الهاتف.

من الضروري أن يأتي الهاتف بشاشة AMOLED دقتها +QHD بمعدل تحديث 120Hz وبالتأكيد ستكون الشاشة عبارة عن لوحة عرض LTPO لتوفير معدلات تحديث ديناميكية.