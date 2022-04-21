مثل ابل – جوجل سوف تزيل كافة تطبيقات تسجيل المكالمات!

واحدة من المزايا التي يتمتع بها نظام الأندرويد قدرة المستخدم على تسجيل المكالمات سواء من التطبيقات الافتراضية التي تأتي معه أو من خلال تطبيقات تسجيل المكالمات المختلفة المتوفرة على متجر جوجل بلاي.

كل هذا سوف يتغير في غضون أسابيع قليلة، إذ ستقوم جوجل بتغيير سياسات متجرها جوجل بلاي ليتم على إثرها حذف تطبيقات تسجيل المكالمات من المتجر.

التعديلات الجديدة سوف تمنع تلك التطبيقات من استخدام الواجهة البرمجية للنظام من أجل تسجيل المكالمات.

منذ فترة وجوجل تعمل على إهمال وإزالة واجهات برمجة التطبيقات APIs التي تتيح تسجيل المكالمات عبر العديد من إصدارات الأندرويد بحجة الخصوصية والأمان وأيضًا لأن قوانين تسجيل المكالمات متنوعة جدًا عبر البلدان المختلفة.

في نظام أندرويد 10 قامت جوجل بحظر تسجيل المكالمات افتراضيًا. لذلك للتحايل على التقييد ، بدأت تطبيقات جوجل بلاي في استخدام واجهة برمجة تطبيقات إمكانية الوصول Accessibility APIs لتسجيل المكالمات، هذا الأمر لن يكون ممكناً بعد 11 مايو مع بداية تطبيق التغييرات الجديدة.

هذه التغييرات الجديدة سوف تنطبق على تطبيقات الطرف الثالث الموجودة على متجر جوجل بلاي، ولن تسري على التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الهواتف مثل تطبيق هاتف جوجل أو سامسونج أو شاومي.

لماذا تمنع ابل وجوجل تسجيل المكالمات؟

آبل وجوجل شركتان أمريكيتان وملتزمتان بالقوانين الأمريكية التي تعتبر تسجيل المكالمات الهاتفية بدون موافقة الطرف الآخر انتهاكاً للقانون الأمريكي.

تضمين ميزة تسجيل المكالمات في نظام iOS للآيفون والآيباد أو الأندرويد ليست بالمهمة الصعبة وكذلك تطويرها في صورة تطبيق تقليدي، لكن الجوانب القوانية هي ما تمنع ابل وجوجل من السماح بوجود تطبيقات تقليدية لتسجيل المكالمات.

ميزة تسجيل المكالمات عند تفعيلها سوف تقوم بتنبيه الطرف الآخر أن المكالمة يتم تسجيلها حفاظاً على الخصوصية وسلامة كافة المستخدمين.