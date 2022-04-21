قبل إطلاقهم رسمياً – إليكم نظرة عن قُرب على كل من OnePlus Ace و Nord CE 2 Lite!

تستعد شركة ون بلس – OnePlus من أجل إطلاق هاتفين ذكيين جديدين في وقت لاحق من الشهر الجاري وتحديداً يوم 28 أبريل حيث من المُقرر أن تعقد الشركة حدث إطلاق في التاريخ المعني من أجل الإعلان عن هاتف OnePlus 10R والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في السوق الصينية باسم OnePlus Ace، جنباً إلى جنب مع هاتف OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.

اليوم لدينا تسريب من Evan Blass عبر تغريدته الأخيرة على موقع تويتر والتي شاركنا من خلالها التصميمات التي ستأتي عليها هذه الهواتف، بالإضافة إلى بعض مواصفاتها الرئيسية، على الرغم من أن أغلب المواصفات لا تزال طي الكتمان.

نظرة عن قرب على هاتف OnePlus Ace المتوقع إطلاقه في الصين يوم 21 أبريل

هناك العديد من التسريبات التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية والتي كشفت عن أبرز وأهم مواصفات الهاتف لدرجة أنه كان هناك مقطع فيديو قصير يوضح لنا كيف سيبدو هذا الهاتف على أرض الواقع.

نشرت الشركة العديد من العروض الصحفية قبل إطلاقه بشكل رسمي في الصين يوم 21 أبريل وسوف يصل الهاتف إلى السوق العالمية باسم OnePlus 10R في نهاية الشهر الجاري.

بالنظر إلى العروض الصحفية فمن الواضح أن الهاتف يحتوي على شاشة مسطحة وحواف نحيفة للغاية وفتحة مثقبة لإيواء كاميرا الصور الشخصية. أيضاً يوجد زر الطاقة في الحافة اليمني بينما تتواجد أزرار التحكم في مستوى الصوت في الجانب الأيسر.

يحتوي هاتف OnePlus Ace على وحدة كاميرا خلفية ثلاثية متصلة بالحافة وبجانبها وحدة إضاءة Flash LED وعلى الأرجح ستتكون هذه الكاميرا من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

أيضاً يمكنكم رؤية الخطوط الأفقية التي تمتد من جزيرة الكاميرا وحتى الحافة السفلية لغطاء الهاتف الخلفي وسوف يتوفر الهاتف بلونين فقط وهما الأزرق والأسود.

سيتم تجهيز الهاتف بمعالج ميديا تيك متوسط المدى Dimensity 8100 SoC وشاشة AMOLED عالية الدقة +FHD قياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120Hz وسوف يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة ومن المحتمل أن تدعم تقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 150 وات.

نحن في انتظار Nord CE 2 Lite أيضاً

كما ذكرنا لكم في مقدمة التقرير، فمن المتوقع أن يشهد حدث الإطلاق الإعلان عن هاتف أخر بجانب OnePlus 10R وهو هاتف OnePlus Nord CE 2 Lite 5G وهذا الهاتف سوف يستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة.

مقارنة بهاتف OnePlus Ace فإن هاتف OnePlus Nord CE 2 Lite يحتوي على حواف سميكة حول الشاشة وسيمتاز بفتحة ثقب متواجدة في الركن العلوي الأيسر بدلاً من المنتصف.

التصميم الخلفي لوحدة الكاميرا متواضع للغاية على الرغم من أن الشركة حاولت أن تجعله يبدو ذو مظهر مميز من خلال الخطوط العمودية المتواجدة بداخل جزيرة الكاميرا.

سيحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مُثبت على الجانب فوق زر الطاقة. وهذا هو كل شيء حتى الآن عن هذه الهواتف. سوف نوافيكم بجديد هذه الهواتف بمجرد الإعلان عنها في أواخر الشهر الجاري.