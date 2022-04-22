سامسونغ تطلق رسميا رقاقة معالج Exynos 1280

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن رقاقة معالج جديدة بمواصفات مميزة ودقة تصنيع 5 نانو متر، أطلقت عليها Exynos 1280.

وستدعم الرقاقة الجديدة إصدارات الشركة المتوسطة من هواتف Galaxy A33، وGalaxy A53، وGalaxy M33.

ويتميز هذا المعالج بعملية تصنيع سامسونغ EUV بدقة 5 نانو متر، واحتوائه على 8 أنوية، 2 من أنوية Cortex-A78، و6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0 GHZ بعمق 64 بت، وعلى بطاقة شاشة Arm Mail-G68.

وسيحتوي المعالج على محرك للذكاء الاصطناعي، وشريحة مودم تدعم 5G NR Sub-6GHz، و5G NR mmWave 1 بسرعة 2.55 غيغا بت لكل ثانية في DL، و1.28 غيغابايت لكل ثانية في UL وشرائح 5G متعددة في الأسواق العالمية.

كما ستدعم الرقاقة تقنية Wi-Fi 802.11ac MIMO ثنائي التردد 2.4/5G، ومستشعر بدقة 108 ميغا بيكسل، أو إعدادات ثلاثية لكاميرا بدقة 16 ميغا بيكسل، أو تسجيل فيديو بدقة 4k عند 30 إطار في الثانية.

وقالت سامسونغ إن المعالج الجديد سيعمل بشكل متوافق مع شاشة بجودة عرض Full HD Plus.

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