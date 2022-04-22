تسريبات ايفون 14 – تحسينات مرتقبة في التصميم ولون جديد منتظر!

لا تزال التسريبات تتوالى حول هواتف ايفون 14 تارة عن المواصفات الفنية الداخلية وتارة أخرى عن التصميم الخارجي الذي يتوقع أن يحمل بعض التغييرات والتحسينات، وفي هذا المقال سوف نعرض آخر ما نُشر من تسريبات حول ذلك.

لا “نوتش” في المستقبل!

بدايةً، يجب أن التسريبات لا تزال تؤكد على أن ابل سوف تتخلى عن النوتش لصالح ثقب للكاميرا الأمامية وآخر لحساسات تقنية التعرف على الوجه Face ID، أما في الجهة الخلفية فسوف يكون مستشعر الكاميرا الداخلي أكبر بنسبة تتخطى 50% تحديداً في إصدارات ايفون 14 برو مع جعل حواف بروز الكاميرا أكثر استدارة، ويمكننا معرفة الفارق من خلال الرسم التالي.

لا شاشة صغيرة!

أي لن يكون هناك إصدار ايفون 14 ميني فقد ولى زمن الايفون صغير الحجم، وقد ظهر ذلك جلياً مع الإقبال الضعيف على إصدار ميني من هواتف ايفون 12 و 13. سلسلة هواتف ايفون 14 سوف تتوفر بدون إصدار ميني إذ سيكون هناك أربعة إصدارات بشاشة 6.1 أو 6.7 إنش.

لون جديد!

مع هواتف ايفون 14 سيكون هناك لون جديد هو اللون الأوروجواني Purple بدرجة لون أفتح للإصدار العادي ودرجة أخرى أغمق لإصدارات برو.

رغم تلك التحسينات سنجد السمات العامة للايفون كما هي مع الحواف الحادة والبروز الخلفي للكاميرا، التغييرات الجديدة هي محاولة من ابل لتمييز إصدارات ايفون 14 عن الإصدارات السابقة.