مؤلف مسلسل جريرة الغمام سعيد بنجاح العمل

عبّر الكاتب عبد الرحيم كمال مؤلف مسلسل “جزيرة الغمام” عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه العمل الذي يعرض في الموسم الرمضاني.

وتوجّه بالشكر لجميع القائمين على العمل من خلال منشور نشره على حسابه الرسمي في موقع فيس بوك.

وقال إنه فخور للتعامل مع شركة سينرجي للإنتاج، ومهندسو الديكور، المونتاج، الصوت، الملابس، ومساعدو الإخراج، والفنانين المشاركين في المسلسل، والذين بذلوا جهدا كبيرا من أجل إنجاح العمل.

ومسلسل “جزيرة الغمام” من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة مي عز الدين، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمد جمعة، وفاء عامر، وعبد العزيز مخيون وغيرهم.

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