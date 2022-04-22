كل من جالكسي A32 5G و جالكسي A71 4G يتلقيان تحديث أندرويد 12

أطلقت الشركة الكورية الجنوبية واجهة One Ui 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12 لهاتفين ذكيين أخريين وهما Galaxy A32 5G و Galaxy A71 4G.

جدير بالذكر أن التحديث الجديد لم يصل إلى جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم وإنما هو مقتصر خلال الوقت الحالي على بعض الأسواق بعينها، ولكن من المؤكد أن سامسونج تخطط لإطلاق الواجهة على مستوى العالم لهذه الهواتف خلال وقت قريب.

يأتي هذا التحديث بعد فترة زمنية قصيرة من وصول تحديث أندرويد 12 لهاتف Galaxy M31 – الأسبوع الماضي فقط. ولكن يبدو أن هناك اختلافات دقيقة في التحديث بين الهاتفين الذكيين، دعونا نوضحها لكم.

هاتف Galaxy A32 5G يتلقى أندرويد 12

بالنسبة لهاتف Galaxy A32 5G، فقد بدأت سامسونج في طرح تحديث أندرويد من أجل الهاتف في أسواق محددة فقط والتي من بينها دولة تايلاند. يأتي التحديث برقم إصدار A326BXXU4BVC8 ويستهدف نموذج SM-A3268 وقد اشتمل التحديث أيضاً على التصحيح الأمني الخاص بشهر مارس 2022.

النسخة الكورية من هاتف Galaxy A32 5G والتي تحمل اسم Galaxy Jump تتلقى هي الأخرى التحديث في نفس الوقت ويصل إليها التحديث الجديد برقم إصدار A326KKSU3BVC7.

جدير بالذكر أن هناك نموذج أخر من هاتف Galaxy A32 وهو النموذج الذي يدعم شبكات الجيل الرابع فقط 4G LTE ولكن هذا المتغير لم يتلقى تحديث أندرويد 12 بعد ولا نعلم متى سيصل له ولكن من المؤكد أن يكون خلال وقت قريب.

هاتف Galaxy A71 4G يتلقى هو الأخر واجهة One UI 4.1

الأمر مختلف بالنسبة لهاتف Galaxy A71 4G حيث حصل نموذج الهاتف الذي يحمل رقم طراز SM-A715F على تحديث واجهة One UI 4.1 ولكنه ليس تحديث أندرويد 12 حتى الآن مما يعني أن الهاتف لا يزال يعمل بنظام أندرويد 11 فعلياً.

في هونج كونج حصل هاتف Galaxy A71 4G على أندرويد 12 منذ فترة ولكن مع واجهة One UI 4.0 فقط. ولكن الآن بدأت واجهة One UI 4.1 في الوصول إلى الهاتف في جميع أنحاء العالم.

يأتي التحديث الجديد برقم إصدار A715FXXU8CVC3 وتم رصده في روسيا وبنما وبولندا. من المتوقع أن يصل التحديث إلى جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم على هيئة تحديث مباشر OTA خلال الأيام القادمة ويمكنك التأكد بنفسك من إعدادات الهاتف مما إذا كان هناك تحديث جديد لهاتفك قيد الانتظار.