الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يخرج من المستشفى

قال أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة إن والده غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، وأكد استكماله علاجه من المنزل.

وعبّر، من خلال منشور على حسابه في موقع فيس بوك، عن شكره وامتنانه للطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه طوال فترة وجوده في المستشفى، كما توجه بالشكر للأصدقاء الذين سألوا عن والده خلال فترة مرضه.

وكان الفنان المصري قد خضع خلال الماضية لعملية جراحية في منطقة الحوض بعد تعرضه للكسر.

يذكر أن مسلسل “موضوع عائلي” يعدّ آخر الأعمال التي شاركها فيها الفنان المصري، حيث ظهر فيها بدور شرفي.

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