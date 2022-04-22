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حلمي يفاجئ جمهوره في ليبيا ويظهر بالزي التقليدي الليبي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ظهر الممثل المصري الكوميدي أحمد حلمي في مقطع مقتضب من فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “واحد تاني”، وهو يرتدي الزي التقليدي الليبي أثناء تمثيله لأحد مشاهد الفلم، الذي سيعرض أول أيام عيد الفطر.

وارتدى حلمي في الإعلان الرسمي للفيلم البدلة العربية والفرملة التقليدية، وهو زي تقليدي ليبي يشهد أيضاً رواجاً بين القبائل الليبية في الغرب المصري، حيث نال المشهد تفاعلاً كبيراً من متابعي النجم المصري ومحبيه في ليبيا.

وفيلم “واحد تاني” هو فيلم كوميدي مصري من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف هيثم دبور وبطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب وأحمد مالك.

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قناة 218 الليبية

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