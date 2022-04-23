تسريبات – تأجيل هاتف OnePlus القابل للطي لأجل غير مسمى!

بناءً على تسريب جديد من Max Jambor على موقع تويتر فإن شركة OnePlus لا تخطط من أجل إطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي يحمل شعار علامتها التجارية خلال أي وقت قريب.

للأسف الشديد، قد تكون هذه الأخبار صادمة قليلاً للمستخدمين المخلصين المحبين لشعار الشركة والذين كان لديهم رغبة في الحصول على الهاتف بمجرد إطلاقه. هذه الأخبار تتعارض أيضاً مع المعلومات التي حصلنا عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي أكدت على أن الشركة الصينية تعمل بالفعل على أول هاتف قابل للطي والذي من المتحمل أن يأتي بتصميم مستوحى من هاتف Oppo Find N.

تأجيل موعد إطلاق هاتف OnePlus القابل للطي لأجل غير مسمى

العديد من التقارير التي تم نقلها عن مواقع تقنية عديدة خلال الأسابيع الماضية أشارت إلى أن هاتف OnePlus القابل للطي سيأتي بتصميم مستوحى من هاتف Oppo Find N الذي تم إطلاقه بشكل حصري في السوق الصينية فقط.

الأمر يبدو منطقي للغاية نظراً لأن كل من Oppo و OnePlus كلتاهما شركتان شقيقتان تتبعان للواء الشركة الصينية الأم BBK Electronics.

وبالتالي فقد اعتقد معظمنا أن هاتف OnePlus القابل للطي سيأتي قريباً بتصميم مضغوط للغاية عند طيه، تماماً مثل Oppo Find N وحينها تحمسنا كثيراً لهذا الهاتف خاصة وأننا اعتقدنا أنه سيتم إطلاقه على مستوى العالم وهو الأمر الذي يرغب به وينتظره ملايين المستخدمين المخلصين للعلامة التجارية.

تجري الرياح – كما يقولون – بما لا تشتهي السُفن، حيث أكد Max وهو مُسرب أخبار شهير موثوق من خلال تغريدة بسيطة له على موقع تويتر على عكس ذلك وقال فيها: “شركة OnePlus تعمل على هاتف ذكي جديد قابل للطي ولكن لا تتوقع رؤيته خلال أي وقت قريب“.

لذا، يبدو أن الشركة الصينية لديها خطط لزيادة حصتها من إطلاق الهواتف الذكية خلال عام 2022، ولكن هاتفها القابل للطي ليس في الحسبان.

يُقال أن الشركة تستعد من أجل إطلاق كل من OnePlus 10 و OnePlus 10 Ultra خلال وقت قريب، ولكن بالرغم من ذلك فلا يوجد معلومات مؤكدة حول المخطط الزمني المحتمل لموعد إطلاق هذه الهواتف.

سيأتي هاتف الشركة القابل للطي بتصميم مضغوط

حتى وإذا تم تأجيل الهاتف إلى العام القادم، سيظل هنالك عدد كبير من المستخدمين الذين يولون اهتماماتهم بهذا الهاتف وينتظرونه لا محالة نظراً لأننا تأكدنا من تفوق هاتف Oppo Find N ومدى نجاحه في الصين.

ولكن هل من الممكن إذا ما قررت شركة OnePlus إطلاق هاتفها القابل للطي في السوق العالمية أن يكون قادراً على منافسة هواتف سامسونج جالكسي فولد، خاصة وأننا على يقين بأن شركة سامسونج هي الشركة الوحيدة التي تبتلع سوق الهواتف الذكية القابلة للطي؟

نعتقد أن المستقبل وحده هو من لديه إجابة شافية على هذا السؤال، فدعونا ننتظر معكم بترقب ونأمل أن نرى منافسة محتدمة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي على مستوى العالم.