إطلاق برنامج إصلاح مجاني لساعة ابل الجيل السادس لمشكلة الشاشة الفارغة

هل تمتلك الجيل السادس من ساعة ابل الذكية Apple Watch Series 6 وتعاني الساعة من مشكلة الشاشة البيضاء أو الفارغة؟ هذا على الأرجح عيب صناعة وسوف تقوم ابل بعملية الإصلاح مجاناً.

هذه المشكلة تصيب تحديداً الجيل السادس من ساعة ابل بمقاس 40 مليمتر وعلى الأخص الساعات المصنوعة بين إبريل 2021 وسبتمبر 2021، ويشمل أي عملية شراء للساعة لمدة عامين من تاريخ إطلاقها في الأسواق.

بمعنى أن برنامج الإصلاح المجاني سوف يشمل إصدارات ساعة ابل الجيل السادس المباعة من نهاية 2020 وحتى 18 سبتمبر 2022.

تقول ابل بأن مجموعة صغيرة من ساعات ابل أصابتها المشكلة التي تُظهر شاشة بيضاء أو فارغة بشكل دائم ولا يجدي معها الحلول التقليدية، إذ تظل المشكلة على حالها بدون تغيير.

ساعات ابل التي أصابتها المشكلة سوف يتم إصلاحها مجاناً ولن يضطر المستخدم إلى دفع أي شيء مقابل عملية الإصلاح، وتتم عملية الإصلاح من خلال مراكز ابل الرسمية للصيانة أو من وكلائها المعتمدين.

كيف يمكنك معرفة إذا كانت ساعتك مؤهلة للإصلاح المجاني؟

كل ما عليك فعله هو معرفة الرقم التسلسلي Serial Number الخاص بساعتك الذكية، ثم الذهاب إلى موقع ابل الرسمي وإدخال الرقم في الخانة المخصصة لذلك ثم الضغط على “إرسال” او “Submit”.

هذا مع التأكيد أن برنامج الإصلاح المجاني يشمل فقط مشكلة الشاشة الفارغة البيضاء في الجيل السادس من ساعة ابل ولا يتضمن أي مشاكل أو إصدارات أخرى.