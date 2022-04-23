أغان طرحت خلال مسلسلات رمضان وحققت نجاحا كبيرا

عرف الموسم الرمضاني الحالي إطلاق مجموعة من الأغاني ضمن المسلسلات الرمضانية.

حققت هذه الأغاني شهرة كبيرة، ونالت إعجاب المتابعين، وفيما يلي أبرز هذه الأغاني:

1- ستو أنا: أطلقت في مسلسل “مكتوب عليا” وقام بغنائها أكرم حسين، وآيتن عامر، وكريم صالح.

الأغنية من كلمات أكرم حسني وألحان وتوزيع أحمد وحيد كينج وكريم عاشور.

ستو أنا:

2- أنا العريس: طرحت في 16 أبريل ضمن أحداث مسلسل “مكتوب عليا” الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع نادر حمدي، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة.

أنا العريس:

3- واحدة انتحار: أغنية من مسلسل “في بيتنا روبوت2” أداها هشام جمال ومسلم، الأغنية من كلمات أمير طعمية وهشام جمال، وإخراج هشام جمال.

واحدة انتحار:

4- قطر الحياة: قدمها الفنان أحمد مكي ضمن مسلسل “الكبير أوي” وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية.

قطر الحياة:

5- خلصت روحي: أغنية صدرت ضمن مسلسل “توبة” وتحديدًا في الحلقة 12 وبعد وفاة والد وزوجة توبة بعد أن قتلهما سيد الأجنبي.

خلصت روحي:

6- بتوحشني: قدمها الفنان أحمد سعد ضمن مسلسل “توبة” وحققت نجاحًا كبيرًا، الأغنية من كلمات وألحان هيثم نبيل.

بتوحشني:

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