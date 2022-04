الكشف عن مرض كبدي مجهول المصدر يُصيب الأطفال في أوروبا وأمريكا

أفادت منظمة الصحة العالمية، بتسجيل 170 إصابة بالتهاب الكبد الحاد مجهول المصدر لدى أطفال في 12 دولة، وتسجيل وفاة واحدة بهذا الالتهاب.

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” عن المنظمة في بيان، أنه “حتى 21 أبريل 2022، كان هناك ما لا يقل عن 169 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ في 11 دولة في المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ودولة واحدة في منطقة الأمريكتين”.

ومن بين إجمالي عدد الحالات، تم تسجيل 114 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال في المملكة المتحدة، و13 حالة في إسبانيا، و12 في إسرائيل، و9 في الولايات المتحدة، و6 في الدنمارك، كما تم تسجيل أقل من خمس حالات في أيرلندا، وأربع في كل من إيطاليا وهولندا، وحالتان في كل من النرويج وفرنسا، وواحدة في كل من رومانيا وبلجيكا.

وبحسب المنظمة الصحة العالمية، يتراوح عمر المرضى ما بين شهر واحد إلى 16 عاما. وما يقرب من 10% من المرضى احتاجوا إلى زراعة كبد. ولدى منظمة الصحة العالمية معلومات عن حالة وفاة واحدة على الأقل.

