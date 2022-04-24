كيف سيساعدك تطبيق Switch to Android في الانتقال من iOS إلى أندرويد؟

أنشأت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، جوجل، تطبيق جديد باسم “Switch to Android” والذي يعني بالعربية “التبديل إلى أندرويد” وكما ذكرنا لكم في التقرير السابق، فإن هذا التطبيق يستهدف مالكي ومستخدمي نظام iOS.

يُقال أن تطبيق Switch to Android مُدرج بالفعل في قائمة تطبيقات متجر آب ستور “App Store” ولكن من الواضح أنه لا يزال “وقف التنفيذ” أي من المحتمل أن يكون في مراحله التجريبية الأولى حيث أنه غير متوفر للتنزيل بشكل مباشر ويجب أن يكون لديك رابط مباشر للتطبيق لكي تستطيع الوصول إليه نظراً لعدم إدراجه حتى الآن ضمن قائمة التطبيقات النهائية.

لماذا أنشأت جوجل تطبيق Switch to Android؟

يبدو أن شركة جوجل اتخذت قرارها بإنشاء تطبيق Switch to Android كرد منها على تطبيق “Move to iOS” التابع لشركة ابل والمتواجد منذ فترة زمنية طويلة على متجر جوجل بلاي. وعلى الرغم من أن هذا التطبيق هو من تطوير شركة ابل ذاتها إلا أن هناك العديد من الشكاوى التي تندد بعدم قيامه بجميع وظائفه على النحو الأمثل.

كثير من مستخدمي نظام جوجل حاولوا تجربة تطبيق Move to iOS ولسبب أو لأخر لم يكونوا سعداء بعد تجربتهم للتطبيق. وإذا حاولتم النظر في قسم المراجعات بداخل المتجر فسوف تتأكدون بأنفسكم أن هناك العديد من التعليقات والمراجعات السلبية.

الفكرة واضحة بشكل جلي وهي أن شركة جوجل أرادت أن توفر لمستخدمي نظام iOS تطبيق يتيح لهم سهولة التبديل والانتقال إلى نظام أندرويد.

بمجرد أن يصل التطبيق إلى مرحلته النهائية من التطوير والإعداد من المؤكد أنه سيساعد مستخدمي نظام iOS بشكل كبير على الانتقال إلى نظام أندرويد بشكل أسهل وأفضل مما تفعله ابل مع تطبيق Move to iOS – ومع ذلك يجب أن ننتظر حتى نرى بأعيننا كيف يعمل التطبيق على أرض الواقع.

يُقال أن التطبيق لم يكتمل بعد ولكنه متاح بالفعل للتنزيل ويمكنكم إيجاده من خلال هذا الرابط الإلكتروني وتثبيته وتجربته أيضاً. كل ما عليك فعله هو تنزيل التطبيق وتثبيته والموافقة على الشروط والأحكام وهكذا أنت أصبحت على ما يرام.

بمجرد التثبيت سوف تظهر واجهة الكاميرا والتي تسمح لك بالتقاط رمز الاستجابة السريعة QR Code ولكن العديد من التقارير تؤكد بأن هذه الميزة لا تزال تواجه مشكلة في الوقت الحالي ولا تعمل على النحو الأمثل بعد.

كيف سيساعدك التطبيق في الانتقال من iOS إلى أندرويد؟

من الناحية النظرية يجب أن يكون التطبيق قادر على مساعدتك في نقل جميع بياناتك من iOS إلى أندرويد والتي من بينها جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو. وعلى الأرجح سيحاول التطبيق توجيه المستخدمين تجاه تعطيل ميزة iMessage حتى لا يفقدوا الاتصال بأصدقائهم بهذه الطريقة.

الكلام يبدو جميلاً، ولكن كيف هو شكل أداء التطبيق على أرض الواقع هذا هو السؤال الذي يتم توجيهه إلى شركة جوجل في الوقت الحالي.

نريد أن نعرف أراءكم بشأن فكرة جوجل في تطويل تطبيق ينافس Move to iOS – هل بالفعل هناك الكثير من المستخدمين ممن يحتاجون له وهل تتوقعون نجاحه؟