متجر أبل يستعد لإزالة التطبيقات القديمة في حال عدم تحديثها

أكدت شركة أبل الأمريكية إرسالها رسائل للمطورين، من أجل تحديث التطبيقات التي لم تحصل على أي تحديث منذ مدّة طويلة.

وقالت إنّها أطلقت حملة جديدة تحت شعار “إشعار تحسين التطبيق”، من أجل تحديث التطبيقات القديمة، وفي حال عدم استجابة المطورين وإرسال تحديثات لها ستقوم بحذفها من المتجر.

وأشارت إلى أنّ التطبيقات التي سيتم حذفها من المتجر ستستمر في العمل لدى المستخدمين، ما لم يقوموا بحذفها عن أجهزتهم.

يُذكر أنّ متجر غوغل بلاي قام قبل فترة بإجراء مشابه، حيث طلب من مطوري تطبيقات أندرويد تحديث تطبيقاتهم، ومنحهم فرصة حتى 1 نوفمبر 2022 مع خيار التمديد لـ6 أشهر.

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