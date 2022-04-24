التحديث الأخير لتطبيق Samsung Keyboard يجلب عدداً من التحسينات الهامة – لنتعرف عليها!

الملايين من مالكي ومستخدمي هواتف سامسونج جالكسي يفضّلون استخدام تطبيق Gboard الخاص بشركة جوجل. ولكن هناك الكثير من المستخدمين الذين لديهم انتماء وولاء أكبر لخدمات وتطبيقات شركة سامسونج والتي من بينها تطبيق Samsung Keyboard الافتراضي على هواتف سامسونج جالكسي.

بناءً على تقرير جديد نقلاً عن موقع GSMArena فإن الإصدار الجديد من تطبيق لوحة المفاتيح الافتراضي الخاص بشركة سامسونج يجلب الكثير من التحسينات من أجل العمل على تصحيح النصوص وحافظة الــ Clipboard.

بالطبع، سامسونج لديها قاعدة مستخدمين لا حصر لها والتي من الممكن أن يصل عددها إلى مئات الملايين، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون استخدام لوحة مفاتيح سامسونج الافتراضية. وغني عن القول، على مدار السنوات الماضية كان التطبيق يحصل على الكثير من التحسينات الهامة التي تجعله ند بند أمام تطبيق Gboard.

تحديث جديد لتطبيق Samsung Keyboard يجلب الكثير من التحسينات

نشر موقع GSMArena صورة توضح سجل التغيير الذي طرأ على تطبيق لوحة المفاتيح وهذه الصورة تحتوي على قائمة طويلة من التحديثات الجديدة التي تلقاها التطبيق.

في حال لم تكن تعلم، فإن واجهة One UI 4.1 قدمت بالفعل ميزة “Suggest Text Correction” أو “اقتراح تصحيح النص” ويبدو أن التحديث الجديد يحاول التركيز على هذه الميزة من أجل تحسينها بشكل أفضل.

الميزة الاحترافية التي قدمتها سامسونج هي أنه يمكنك تشغيل أو تعطيل ميزة “اقتراحات تصحيح النصوص” لجميع تطبيقاتك بشكل فردي.

والغرض من هذه الميزة هو توفير تجربة دردشة أفضل وأكثر احترافية على جميع تطبيقات المحادثات والتواصل الاجتماعي العديدة. فعلى سبيل المثال يمكنك تعطيل الميزة مع التطبيقات التي تتواصل من خلالها مع أصدقائك مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي بينما تقوم بتعطيلها على تطبيقاتك التي تستخدمها في العمل مثل البُرد الإلكترونية و Slack على سبيل المثال.

أيضاً يُقال أن الشركة عملت على تعديل الواجهة الرئيسية لتطبيق Samsung Keyboard لكي تكون متشابهة في جميع البلدان المختلفة. حيث كان في الماضي هناك العديد من الإعدادات وعناصر معينة مثل رموز وأيقونات تغيير اللغة متفاوتة في أماكن تواجدها بداخل التطبيق عبر البلدان المختلفة ولكن يبدو أن الشركة قررت أن توحد الواجهة لدى جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

التحديث الجديد يجلب تحسينات على حافظة الــ Clipboard

أيضاً يجلب التحديث الجديد بعض الإصلاحات الهامة لحافظة الــ Clipboard حيث كان هناك خطأ فني في التطبيق يتسبب في حذف جميع البيانات المُسجلة بداخل الحافظة ولكن عملت الشركة على إصلاح هذا أيضاً.

بعض الإصلاحات الأخرى اشتملت على معالجة مشكلة المكان الذي يختفي فيه النص بعد تعديل السمة حيث تعيد العناصر ترتيب نفسها بشكل عشوائي عندما كانت تظهر الرسالة المنسوخة عدة مرات متتالية.

إذا كنت من فئة المستخدمين الذين يفضلون الاعتماد على تطبيق Samsung Keyboard فيجب أن تتأكد من تحديثه إلى آخر إصدار برقم 5.4.70.25 للاستفادة من الميزات الجديدة.